Вольф: Боттас завоевал поул, так как не послушал команду
Босс Mercedes рассказал, что Валттери настоял на своем при выборе настроек, хотя инженеры убеждали его принять их вариант
Квалификация в Мексике завершилась триумфом Mercedes и Валттери Боттаса – финн проехал отличный круг и опередил всех соперников, включая своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона и фаворитов их Red Bull.
Как рассказал руководитель семикратных чемпионов мира, этому предшествовали интересные события в гараже.
«По ходу всей сессии они [инженеры] убеждали его немного поменять регулировки, – признался австриец в эфире Sky Sports. – А он говорил им: "Нет, никаких изменений, нет, нет". А потом выехал на свой круг. И видеть его результат было очень приятно».
Вольф добавил: «Этот спорт не перестает меня удивлять. Вы сами можете видеть, как тут все быстро меняется от сессии к сессии. В Остине мы доминировали в пятницу, а потом потеряли форму и остались позади, но в квалификации почти смогли отыграться».
Старт в Мексике редко обходится без сюрпризов, а Макс Ферстаппен, став третьим, сказал, что «это место лучше второго».
Рассуждая о гонке, Вольф заметил: «Честно говоря, мы уже думали о том, что делать с третьей и четвертой позиции на решетке. И даже видели в этом определенное преимущество. Но я очень доволен, что нам удалось прибавить и закончить сессию вот так».
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