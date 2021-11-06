Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Боттас назвал быстрый круг в Мексике одним из лучших в карьере Следующая / Хорнер о финале квалификации: Нас отцунодили
Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Вольф: Боттас завоевал поул, так как не послушал команду

Автор:
, Ответственный редактор

Босс Mercedes рассказал, что Валттери настоял на своем при выборе настроек, хотя инженеры убеждали его принять их вариант

Вольф: Боттас завоевал поул, так как не послушал команду

Квалификация в Мексике завершилась триумфом Mercedes и Валттери Боттаса – финн проехал отличный круг и опередил всех соперников, включая своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона и фаворитов их Red Bull.

Читайте также:

Как рассказал руководитель семикратных чемпионов мира, этому предшествовали интересные события в гараже. 

«По ходу всей сессии они [инженеры] убеждали его немного поменять регулировки, – признался австриец в эфире Sky Sports. – А он говорил им: "Нет, никаких изменений, нет, нет". А потом выехал на свой круг. И видеть его результат было очень приятно».

Вольф добавил: «Этот спорт не перестает меня удивлять. Вы сами можете видеть, как тут все быстро меняется от сессии к сессии. В Остине мы доминировали в пятницу, а потом потеряли форму и остались позади, но в квалификации почти смогли отыграться». 

Старт в Мексике редко обходится без сюрпризов, а Макс Ферстаппен, став третьим, сказал, что «это место лучше второго».

Рассуждая о гонке, Вольф заметил: «Честно говоря, мы уже думали о том, что делать с третьей и четвертой позиции на решетке. И даже видели в этом определенное преимущество. Но я очень доволен, что нам удалось прибавить и закончить сессию вот так». 

Читайте также:

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

Поделились
Комментарии
Боттас назвал быстрый круг в Мексике одним из лучших в карьере
Предыдущая новость

Боттас назвал быстрый круг в Мексике одним из лучших в карьере
Следующая новость

Хорнер о финале квалификации: Нас отцунодили

Хорнер о финале квалификации: Нас отцунодили
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Гасли не почувствовал в Мексике угрозы со стороны Ferrari Гран При Мексики
Формула 1

Гасли не почувствовал в Мексике угрозы со стороны Ferrari

«Могли обогнать Латифи». Мазепин рассказал, что испортило ему гонку Гран При Мексики
Формула 1

«Могли обогнать Латифи». Мазепин рассказал, что испортило ему гонку

Вольф: Red Bull выиграла бы и без стартовой аварии Гран При Мексики
Формула 1

Вольф: Red Bull выиграла бы и без стартовой аварии

Больше от
Тото Вольф
«Новички не должны сразу выигрывать». Вольф предупредил Формулу 1
Формула 1

«Новички не должны сразу выигрывать». Вольф предупредил Формулу 1

Есть ли альтернатива штрафам за моторы? Боссы команд ответили
Формула 1

Есть ли альтернатива штрафам за моторы? Боссы команд ответили

Вольф: Mercedes по силам выиграть все пять оставшихся гонок
Формула 1

Вольф: Mercedes по силам выиграть все пять оставшихся гонок

Mercedes Больше от
Mercedes
Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг Гран При Мексики
Формула 1

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений

«Оставил дверь открытой для Макса». Хэмилтон упрекнул Боттаса Гран При Мексики
Формула 1

«Оставил дверь открытой для Макса». Хэмилтон упрекнул Боттаса

Самое важное:

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»
Формула 1 Формула 1

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin
Формула 1 Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу
Формула 1 Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер
Формула 1 Формула 1

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.