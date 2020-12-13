Вольф: Боттас точно останется с нами на 2021 год

Команда Mercedes подтвердила Валттери Боттаса на 2021 год еще в середине этого сезона. Однако, после достойного выступления в Гран При Сахира юниора Mercedes Джорджа Расселла, все чаще стало звучать мнение, что команде следует сменить финна на молодого британца уже с 2021 года.

В частности, скорую отставку Боттаса предрекли бывшие пилоты Формулы 1 Ральф Шумахер и Нико Росберг. Однако перед гонкой в Абу-Даби глава Mercedes Тото Вольф официально заявил: увольнения Боттаса не будет.

«Он точно будет в нашей машине в следующем году, – заявил Вольф. – Я подтверждаю, что у нас есть контракт с Боттасом. Вам придется как следует ударить меня в самые чувствительные места, чтобы я сбился с пути и потерял свое доверие к действующим пилотам.

В то же время, я лоялен и к нашим юниорам. В прошлый уик-энд Джордж проделал отличную работу. Он заслуживает чемпионский болид в будущем, но на следующий сезон у него есть контракт с Williams. Они были очен любезны в том. Что отпустили Джорджа к нам на эту гонку в Сахире, они в целом очень его поддерживают.

Я понимаю, как выглядит ситуация с Боттасом. Он выиграл первую гонку сезона в Австрии, брал поулы, мог бы одержать еще несколько побед, если бы не красные флаги и проколы. И в прошлой гонке ему также не повезло. Так что возможно он сам немного утратил верую в себя. Тем более, что Расселлу было терять нечего, а Боттасу – нечего доказывать».