Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Гонка через
01 Часов
:
30 Минут
:
55 Секунд
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Вольф: Боттас точно останется с нами на 2021 год

Поделились
Комментарии
Вольф: Боттас точно останется с нами на 2021 год
Автор:
, Редактор

Глава Mercedes не исключил перехода в команду Джорджа Расселла, но точно не в начале следующего сезона

Команда Mercedes подтвердила Валттери Боттаса на 2021 год еще в середине этого сезона. Однако, после достойного выступления в Гран При Сахира юниора Mercedes Джорджа Расселла, все чаще стало звучать мнение, что команде следует сменить финна на молодого британца уже с 2021 года.

В частности, скорую отставку Боттаса предрекли бывшие пилоты Формулы 1 Ральф Шумахер и Нико Росберг. Однако перед гонкой в Абу-Даби глава Mercedes Тото Вольф официально заявил: увольнения Боттаса не будет.

«Он точно будет в нашей машине в следующем году, – заявил Вольф. – Я подтверждаю, что у нас есть контракт с Боттасом. Вам придется как следует ударить меня в самые чувствительные места, чтобы я сбился с пути и потерял свое доверие к действующим пилотам.

В то же время, я лоялен и к нашим юниорам. В прошлый уик-энд Джордж проделал отличную работу. Он заслуживает чемпионский болид в будущем, но на следующий сезон у него есть контракт с Williams. Они были очен любезны в том. Что отпустили Джорджа к нам на эту гонку в Сахире, они в целом очень его поддерживают.

Я понимаю, как выглядит ситуация с Боттасом. Он выиграл первую гонку сезона в Австрии, брал поулы, мог бы одержать еще несколько побед, если бы не красные флаги и проколы. И в прошлой гонке ему также не повезло. Так что возможно он сам немного утратил верую в себя. Тем более, что Расселлу было терять нечего, а Боттасу – нечего доказывать».

Читайте также:

Официально: McLaren продаст треть гоночного подразделения американцам

Предыдущая новость

Официально: McLaren продаст треть гоночного подразделения американцам
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Валттери Боттас
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое Сегодня

Формула 1 показала заявочный лист сезона-2021. В нем есть Хэмилтон и нет Квята
Формула 1 Формула 1 / Новость

Формула 1 показала заявочный лист сезона-2021. В нем есть Хэмилтон и нет Квята

Последний подвиг Квята и агония Феттеля. Герои и неудачники квалификации в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Последний подвиг Квята и агония Феттеля. Герои и неудачники квалификации в Абу-Даби

В Mercedes допустили, что Хэмилтон пропустит гонку по состоянию здоровья
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Mercedes допустили, что Хэмилтон пропустит гонку по состоянию здоровья

Кое-что осложняет Racing Point борьбу за 3-е место. Это кое-что – моторы Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Кое-что осложняет Racing Point борьбу за 3-е место. Это кое-что – моторы Mercedes

Росберг включил напарника Квята в топ-5 пилотов 2020 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг включил напарника Квята в топ-5 пилотов 2020 года

Вольф: Боттас точно останется с нами на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: Боттас точно останется с нами на 2021 год

Экклстоун: Главная проблема Ferrari – итальянцы
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун: Главная проблема Ferrari – итальянцы

Гасли: Мы играли в кошки-мышки, Квят справился лучше
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гасли: Мы играли в кошки-мышки, Квят справился лучше

Самое важное:

Вольф: Боттас точно останется с нами на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: Боттас точно останется с нами на 2021 год

Официально: McLaren продаст треть гоночного подразделения американцам
Формула 1 Формула 1 / Новость

Официально: McLaren продаст треть гоночного подразделения американцам

Росберг включил напарника Квята в топ-5 пилотов 2020 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг включил напарника Квята в топ-5 пилотов 2020 года

Кое-что осложняет Racing Point борьбу за 3-е место. Это кое-что – моторы Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Кое-что осложняет Racing Point борьбу за 3-е место. Это кое-что – моторы Mercedes

Самое читаемое

1
Формула 1

Формула 1 показала заявочный лист сезона-2021. В нем есть Хэмилтон и нет Квята

17ч
2
Формула 1

Последний подвиг Квята и агония Феттеля. Герои и неудачники квалификации в Абу-Даби

19ч
3
Формула 1

Кое-что осложняет Racing Point борьбу за 3-е место. Это кое-что – моторы Mercedes

4
Формула 1

В Mercedes допустили, что Хэмилтон пропустит гонку по состоянию здоровья

5
Формула 1

Росберг включил напарника Квята в топ-5 пилотов 2020 года

Самое важное:

Вольф: Боттас точно останется с нами на 2021 год
Формула 1

Вольф: Боттас точно останется с нами на 2021 год

Официально: McLaren продаст треть гоночного подразделения американцам
Формула 1

Официально: McLaren продаст треть гоночного подразделения американцам

Росберг включил напарника Квята в топ-5 пилотов 2020 года
Формула 1

Росберг включил напарника Квята в топ-5 пилотов 2020 года

Кое-что осложняет Racing Point борьбу за 3-е место. Это кое-что – моторы Mercedes
Формула 1

Кое-что осложняет Racing Point борьбу за 3-е место. Это кое-что – моторы Mercedes

Стартовую прямую Сильверстоуна назвали в честь Хэмилтона
Формула 1

Стартовую прямую Сильверстоуна назвали в честь Хэмилтона

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.