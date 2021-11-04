Вольф: Боттас точно не феномен

С 2022 года Валттери Боттас будет выступать за Alfa Romeo, куда перейдет после пяти лет в Mercedes. Швейцарский коллектив ожидает, что двукратный чемпион мира станет его лидером после ухода на пенсию Кими Райкконена. Нынешний босс Боттаса Тото Вольф придерживается того же мнения.

«Я ожидаю, что он станет там лидером, – сказал Вольф. – Он может повести команду вперед. Он определенно не феномен вроде Макса или Льюиса, которые очень редки. Но, например, в Турции он пилотировал лучше, чем они оба».

В нынешнем сезоне Боттас выиграл только одну гонку и занимает в чемпионате третье место, отставая от лидера более, чем на сто очков. Alfa Romeo идет девятой в Кубке конструкторов, имея только семь очков нa счету.