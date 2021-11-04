Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Новинка, которой не было. Чем закончилась история с подвеской Mercedes Следующая / Pirelli: Машины-2022 будут немного медленнее нынешних
Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Вольф: Боттас точно не феномен

Автор:
, редактор

Босс Mercedes пророчит своему пилоту место лидера новой команды

Вольф: Боттас точно не феномен

С 2022 года Валттери Боттас будет выступать за Alfa Romeo, куда перейдет после пяти лет в Mercedes. Швейцарский коллектив ожидает, что двукратный чемпион мира станет его лидером после ухода на пенсию Кими Райкконена. Нынешний босс Боттаса Тото Вольф придерживается того же мнения.

«Я ожидаю, что он станет там лидером, – сказал Вольф. – Он может повести команду вперед. Он определенно не феномен вроде Макса или Льюиса, которые очень редки. Но, например, в Турции он пилотировал лучше, чем они оба».

В нынешнем сезоне Боттас выиграл только одну гонку и занимает в чемпионате третье место, отставая от лидера более, чем на сто очков. Alfa Romeo идет девятой в Кубке конструкторов, имея только семь очков нa счету.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Новинка, которой не было. Чем закончилась история с подвеской Mercedes
Предыдущая новость

Новинка, которой не было. Чем закончилась история с подвеской Mercedes
Следующая новость

Pirelli: Машины-2022 будут немного медленнее нынешних

Pirelli: Машины-2022 будут немного медленнее нынешних
Загрузить комментарии
Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться
Формула 1

Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться

Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула Гран При Мексики
Формула 1

Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa? Гран При Мексики
Формула 1

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa?

Валттери Боттас Больше от
Валттери Боттас
Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг Гран При Мексики
Формула 1

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг

Риккардо передумал винить себя за аварию с Боттасом Гран При Мексики
Формула 1

Риккардо передумал винить себя за аварию с Боттасом

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Alfa Romeo Больше от
Alfa Romeo
Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений

Джовинацци обвинил Alfa Romeo в умышленном провале гонки Гран При Мексики
Формула 1

Джовинацци обвинил Alfa Romeo в умышленном провале гонки

Боттас нацелился провести тесты в Абу-Даби с Alfa Romeo
Формула 1

Боттас нацелился провести тесты в Абу-Даби с Alfa Romeo

Самое важное:

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»
Формула 1 Формула 1

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin
Формула 1 Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу
Формула 1 Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер
Формула 1 Формула 1

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.