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Формула 1 / Новость

Вольф: Болиды-2021 не подберутся ко временам 2020 года

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Вольф: Болиды-2021 не подберутся ко временам 2020 года
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Глава Mercedes полагает, что потерю прижимной силы компенсировать не удастся

Формула 1 частично изменила технический регламент на 2021 год, чтобы компенсировать повышение прижимной силы, которого достигли команды. Прижим снизят за счет изменений в днищах болидов, что поможет снизить нагрузку на покрышки. 

Изменены также будут задние диффузоры, из-за чего машины больше не смогут с прежней эффективностью использовать воздушные потоки. Предполагается, что инженеры команд отчасти смогут компенсировать потерю прижимной силы, однако босс Mercedes Тото Вольф полагает, что скорость болидов все равно станет ниже.

«Не думаю, что машины станут быстрее, – сказал Вольф. – Аэродинамику серьезно ухудшили за счет изменений днища в зонах возле колес. И потребуется немало времени, чтобы все это компенсировать.

Сейчас мы в середине разработки машины к следующему сезону. Но сомневаюсь, что нам быстро все удастся. Не думаю, что мы подберемся близко ко временам этого года. По крайней мере, не в половине сезона-2021».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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