Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину
Руководитель Mercedes объяснил, что его команде нужна была встряска, чтобы решиться на принципиальный шаг
После смены регламента Формулы 1 Mercedes построила к сезону-2022 машину с предельно компактными понтонами. Для команды, выигравшей до того восемь Кубков конструкторов подряд, серебристая W13 стала шоком – машину трясло на прямых, у нее не было темпа, а разобраться с ее поведением оказалось невероятно сложно.
Ценой огромных усилий в Брэкли смогли по ходу сезона улучшить ситуацию и даже выиграть в Бразилии – при этом «беспонтонную» концепцию все же решили сохранить на 2023-й, пообещав избавить шасси от недостатков.
Однако новый чемпионат начался для Mercedes немногим лучше предыдущего. В пяти первых Гран При пилоты команды смогли добыть всего один призовой Кубок, и в Монако дебютировала радикально обновленная версия W14.
Гонка в княжестве не позволила оценить возможности новинки, но неделей спустя в Барселоне усиление команды стало очевидным. После не самой лучше квалификации Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом провели отличную гонку, уступив лишь выступающему в собственной лиге Максу Ферстаппену из Red Bull.
Глава Mercedes Тото Вольф признал, что если бы начало чемпионата оказалось для его команды более успешной, решение о коренной переделке шасси едва ли было бы принято.
«Думаю, нам нужна была эта встряска на старте сезона, чтобы понять – у прежней идеи уже нет потенциала для серьезного роста, – признался австриец в интервью Sky Sports. – Так что мы все переделали и теперь можем двигаться вперед.
Потребовалось какое-то время, чтобы подготовить детали. Их требуется разработать и изготовить. Но наши сотрудники на базе отлично справились с этой задачей».
Подиум: Джордж Расселл, Mercedes-AMG, третье место
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Он продолжил: «Я рад за команду. Мы приняли решение двигаться совершенно другим путем и многое поменяли – понимая при этом, что большое число неизвестных осложнит нам работу с машиной.
Это был рискованный шаг, но все работали сообща, так что теперь у нас есть хорошая машина».
Вольф добавил, что отрыв Льюиса Хэмилтона от Макса Ферстаппена в Барселоне мог бы оказаться даже меньше тех 24 секунд, что зафиксированы в протоколе.
«Думаю, в реальности наше отставание меньше, – объяснил Тото. – Льюис в конце уже совершенно не атаковал. Справедливая цифра – около 15 секунд. Хотя после 66 кругов и это весьма немало.
Мы пока не достигли своих целей. Да, мы уже куда ближе, но вы сами знаете, кто является нашим ориентиром».
Разрыв между Red Bull и Mercedes в Кубке конструкторов после семи Гран При составляет 135 очков.
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