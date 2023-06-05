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Формула 1 Новость

Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину

Руководитель Mercedes объяснил, что его команде нужна была встряска, чтобы решиться на принципиальный шаг

Филип Клерен
Автор:
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

После смены регламента Формулы 1 Mercedes построила к сезону-2022 машину с предельно компактными понтонами. Для команды, выигравшей до того восемь Кубков конструкторов подряд, серебристая W13 стала шоком – машину трясло на прямых, у нее не было темпа, а разобраться с ее поведением оказалось невероятно сложно. 

Ценой огромных усилий в Брэкли смогли по ходу сезона улучшить ситуацию и даже выиграть в Бразилии – при этом «беспонтонную» концепцию все же решили сохранить на 2023-й, пообещав избавить шасси от недостатков. 

Однако новый чемпионат начался для Mercedes немногим лучше предыдущего. В пяти первых Гран При пилоты команды смогли добыть всего один призовой Кубок, и в Монако дебютировала радикально обновленная версия W14. 

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Гонка в княжестве не позволила оценить возможности новинки, но неделей спустя в Барселоне усиление команды стало очевидным. После не самой лучше квалификации Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом провели отличную гонку, уступив лишь выступающему в собственной лиге Максу Ферстаппену из Red Bull.

Глава Mercedes Тото Вольф признал, что если бы начало чемпионата оказалось для его команды более успешной, решение о коренной переделке шасси едва ли было бы принято.

«Думаю, нам нужна была эта встряска на старте сезона, чтобы понять – у прежней идеи уже нет потенциала для серьезного роста, – признался австриец в интервью Sky Sports. – Так что мы все переделали и теперь можем двигаться вперед. 

Потребовалось какое-то время, чтобы подготовить детали. Их требуется разработать и изготовить. Но наши сотрудники на базе отлично справились с этой задачей».

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Он продолжил: «Я рад за команду. Мы приняли решение двигаться совершенно другим путем и многое поменяли – понимая при этом, что большое число неизвестных осложнит нам работу с машиной. 

Это был рискованный шаг, но все работали сообща, так что теперь у нас есть хорошая машина».

Вольф добавил, что отрыв Льюиса Хэмилтона от Макса Ферстаппена в Барселоне мог бы оказаться даже меньше тех 24 секунд, что зафиксированы в протоколе. 

«Думаю, в реальности наше отставание меньше, – объяснил Тото. – Льюис в конце уже совершенно не атаковал. Справедливая цифра – около 15 секунд. Хотя после 66 кругов и это весьма немало. 

Мы пока не достигли своих целей. Да, мы уже куда ближе, но вы сами знаете, кто является нашим ориентиром».

Разрыв между Red Bull и Mercedes в Кубке конструкторов после семи Гран При составляет 135 очков. 

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