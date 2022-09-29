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Формула 1 / Специальная ливрея McLaren Новости

Вольф: Audi не переманит наших спецов, как это делает Red Bull

Глава Mercedes объяснил, почему не боится конкуренции с немецкой командой

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Вольф: Audi не переманит наших спецов, как это делает Red Bull
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Вскоре в Формуле 1 появятся новые производители силовых установок. Хотя Honda перестанет поставлять Red Bull моторы с 2026 года, «Быки» уже строят свой завод в Великобритании.

Ранее советник Red Bull Хельмут Марко утверждал, что к ним уже перешло около 50 сотрудников из Mercedes. А с 2026 года в чемпионат приходит еще и Audi. Потому, у главы «Серебряных стрел» Тото Вольфа спросили, не опасается ли он, что у него переманят оставшихся двигателистов.

«Пока никто из наших не ушел в Audi, но такое точно случится, – признал Вольф. – Это нормальный, у нас свободный рынок труда. К нам тоже порой переходит кто-то от конкурентов, в этом нет ничего особенного, мы не пишем об этом пресс-релизов.

В целом главную опасность в борьбе за специалистов для нас представляет Red Bull, потому, что их двигательный завод располагается совсем близко от нашего [в Великобритании]. А при переходе в Audi работнику придется переезжать в Германию, на что не многие согласятся, так что я не вижу в этом большой угрозы.

Потом, в условиях бюджетных ограничений никто из производителей силовых установок не сможет предложить существенно большие оклады, так что смысла менять место работы не будет.

Что касается Audi, то я уверен, что у них все получится. Хорошо, если они договорятся именно с базирующейся в Швейцарии командой [Sauber], так как там все говорят на немецком. И у них у самих в Германии отличное производство, в тому же есть опыт побед в Ле-Мане».

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