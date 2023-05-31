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Вольф: Aston Martin ушла к Honda не потому, что у Mercedes плохие моторы

Глава команды из Брэкли прокомментировал решение нынешних партнеров начать с 2026 года партнерские отношения с японской компанией

Мэтт Кью
Автор:
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Нынешняя команда Aston Martin неизменно использовала двигатели Mercedes с 2009 года, сменив за это множество названий и владельцев. Ее пилоты одержали одну победу, 14 раз (по состоянию на 1 июня) поднимались на подиум и дважды стартовали с поула. 

Однако накануне Гран При Монако в Aston объявили, что с сезона-26 переключатся на моторы Honda – это первый случай с начала гибридной эры в 2014-м, когда одна из команд решила отказаться от Mercedes. 

Двигатели с трехлучевой звездой долгое время считались мощнейшими в пелотоне, но постепенно соперникам удалось ликвидировать отставание. 

По мнению главы команды из Брэкли Тото Вольфа, решение Aston Martin вовсе не говорит, что Mercedes утратила былые позиции на рынке мотористов Ф1. 

Комментируя ситуацию по просьбе Motorsport.com, австриец сказал: «Я думаю, их переход от Mercedes к Honda вообще никак не связан с самими силовыми установками. 

Как по мне, мы вполне конкурентоспособны в этом плане, просто они всегда стремились стать полноценной заводской командой – и сейчас сделали именно это.

Теперь у них эксклюзивный контракт на поставку моторов, у них свой поставщик, они выстроили огромную базу, которая вот-вот вступит в строй. 

Лоренса [Стролла, владельца Aston Martin] интересуют только крупные формы».  

Тото добавил: «Думаю, когда ты хочещь быть быстрым и побеждать, именно таким образом и стоит действовать».

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При этом Вольф не увидел проблем, которые альянс команды с Honda мог бы принести сотрудничеству Mercedes и Aston Martin в сфере дорожных машин: сейчас штутгартская компания поставляет британцам свои моторы и недавно довела пакет в Aston Martin Lagonda до 20%.

«Дорожные машины – это совсем иная платформа, – объяснил Тото. – Mercedes поставляет им узлы и агрегаты, это деловые отношения. Они продолжатся как минимум еще какое-то время, так как у таких процессов очень долгий горизонт планирования. 

Aston Martin – это бренд, которым можно гордиться, именно потому Mercedes остается его партнером».

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