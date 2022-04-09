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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Вольф: Решения вопроса с «козлением» будет недостаточно

Глава Mercedes также добавил, что сейчас команде нет смысла привозить какие-либо обновления

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Вольф: Решения вопроса с «козлением» будет недостаточно
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По итогам квалификации Формулы 1 в Австралии гонщики Mercedes оказались только на пятой и шестой позициях – в том числе благодаря неудаче Карлоса Сайнса и сходу Фернандо Алонсо.

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Глава Mercedes Тото Вольф считает такой результат вполне неплохим. Австриец также отметил, что на данном этапе развития коллективу нет никакого смысла привозить обновления – машина еще недостаточно изучена. 

«Во-первых, я доволен сегодняшним результатом, – отметил Вольф. – Даже с учетом более позитивного итога для Сайнса и Алонсо, мы бы все равно остались в топ-10 – и такой итог не был заранее гарантирован, поскольку первые команды средней группы оказались очень близки друг к другу.

Сейчас мы просто изучаем машину и работу резины. Ничего из того, что мы сделали за этот уик-энд, не раскрыло аэродинамический потенциал болида и не уменьшило эффект “козления” – мы все еще на том же уровне, что и неделей раньше. Нет никакого смысла привозить обновления, потому что иначе мы только больше запутаемся. Может, дело в том, что чем больше прижимной силы, тем сильнее машина начинается колебаться. Так что мы все еще изучаем болид.

“Козление” сохраняется в поворотах и на высокой скорости. Если взглянуть на телеметрию, то можно заметить, что на первом и втором секторах мы очень конкурентоспособны, а в последней части трассы, в девятом, десятом и 12-м поворотах, мы начинаем отставать – где-то на секунду в лишь нескольких поворотах.

Сможет ли решение проблемы с колебаниями чудесным образом добавить машине эту потерянную секунду? Нет, конечно нет. Но есть много других вещей, где мы можем привнести маленькие улучшения – пробиться маленькими шажками, пока пытаемся понять машину. Я оптимистично настроен – думаю, в конце концов мы к этому придем».

Дополнительная информация: Люк Смит

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