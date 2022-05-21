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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Вольф: Мы победили «козление», пора нагонять соперников

Глава Mercedes F1 остался доволен тем, какого прогресса его команда добилась благодаря обновлению машины на Гран При Испании

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Вольф: Мы победили «козление», пора нагонять соперников
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На квалификации Ф1 в Барселоне пилоты Mercedes остались третьими по скорости – соперники из Ferrari и Red Bull вновь остались впереди. Однако знакомый по прошлым Гран При результат получил в стане чемпионов мира совсем иную оценку. 

Все дело в том, что после многих недель напряженной работы Mercedes удалось справиться с главной проблемой своей машины W13 – раскачиванием на прямых, которое вынуждало инженеров увеличивать клиренс и терять прижимную силу. 

«Мы сделали серьезный шаг вперед, – подтвердил в эфире Sky Sports глава Mercedes F1 Тото Вольф. – Да, нужно оставаться реалистами. Но то, что у нас получилось сегодня, даже превосходит наши собственные ожидания». 

На прямой вопрос, смогла ла команда победить «козление» и не вернется ли оно в будущем, австриец ответил: «Да, мы с ним разобрались».

При этом, по словам Вольфа, в гоночной конфигурации W13 должна ехать даже лучше, чем в квалификационной.

«У меня есть уверенность, что наша машина лучше подходит для гонок, чем для квалификаций, – сказал Тото. – Завтра мы увидим, как с этим обстоят дела у соперников. Думаю, Red Bull традиционно посильнее в гонках, а вот Ferrari не особенно. Впрочем, это лишь теория». 

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Руководитель Mercedes отметил, что после решения главной задачи в его команде нацелены раскрыть потенциал машины, что прежде было невозможно. 

«Теперь мы поняли, как можно ехать еще быстрее, – сказал он. – И будем шаг за шагом продвигаться по этому пути. Остальные команды уже давно могли работать со своими машинами, а мы были в каком-то смысле на паузе, чтобы победить "козление". 

Теперь мы переходим к постоянным доработкам, также радо разбираться с шинами. Одним словом, будем нагонять».

В конце беседы Вольфа спросили, не планирует ли команда махнуть рукой на нынешний сезон и направить главные усилия на подготовку к 2023-му.

«Хороший вопрос, – заметил тот. – Но дело в том, что правила к будущему году не изменятся. И на каком-то этапе нужно будет задать себе простой вопрос: что приносит машине пользу, а что – нет? И что мы не понимает до конца? 

Чтобы принимать решения про следующий сезон, нужно точно знать, что сейчас ты понимаешь все полностью. Мы же пока только стремимся к этому».

Четвертое место Джорджа Расселла в квалификации Гран При Испании стало лучшим результатом Mercedes в нынешнем сезоне. До этого команда выигрывала на этом этапе поулы девять лет подряд. 

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Дополнительная информация: Филипп Клерен

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