Почему Расселл уехал от Хэмилтона в Имоле? Вольф ответил

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На четвертом Гран При сезона Джордж Расселл продолжил свою серию финишей в первой пятерке и закончил дистанцию четвертым, пусть даже в концовке ему и пришлось сдерживать натиск Валттери Боттаса на Alfa Romeo.

А вот Льюис Хэмилтон впервые с 2013 года (если не считать гонку в Баку-2021, где британец ошибся на рестарте перед финишем) проехал под клетчатый флаг за пределами десятки. Семикратному чемпиону так и не удалось опередить Пьера Гасли из AlphaTauri в плотной группе из нескольких машин, где он оказался после блокировки на пит-лейне со стороны Эстебана Окона.

По мнению главы Mercedes Тото Вольфа, такая разница между результатами пилотов во многом стала следствием особенностей трассы Энцо и Дино Феррари, где мало возможностей для обгона.

«Уверен, что темп Льюиса был гораздо выше, чем у Пьера, Алекса [Элбона] и всех тех, кто был в той группе, – сказал австриец воскресной медиа-брифинге. – Но на трассе с одной зоной DRS, если у тебя нет особенной скорости на прямых, обогнать невозможно.

Мы уже видели такие "поезда" машин в спринте, там гонщикам тоже не удавалось обгонять. Когда несколько пилотов оказываются рядом [и все, кроме самого первого, могут открывать крыло], это почти невозможно».

Вольф добавил: «Я считаю, что сейчас оба наших гонщика выступают лучше, чем позволяет машина. Джордж добивается выдающихся результатов, отлично проводит гонки. В этот раз ему удался классный старт, а в дальнейшем он здорово справлялся с машиной, настройки которой были далеко не оптимальными. А Льюис просто застрял позади.

Четвертое место [Расселла] было максимально возможным результатом с учетом проблем Сайнса и Леклера. К тому же, наша ошибка с передним крылом на пит-стопе привела к тому, что на следующем отрезке он терял по несколько десятых на круге из-за недостаточной поворачиваемости, пока мы не исправили все по ходу его второго визита в боксы. Он справился с этим очень здорово».

После четырех Гран При Mercedes занимает третье место в Кубке конструкторов. Расселл, заработав 49 очков, идет третьим в чемпионате пилотов, Хэмилтон пока седьмой с 28 баллами.