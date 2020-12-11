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Формула 1 / Новость

Почему Mercedes не позвала Мазепина на тесты? Дело вовсе не в скандальном видео

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Почему Mercedes не позвала Мазепина на тесты? Дело вовсе не в скандальном видео
Автор:
, Редактор Ф1

Тото Вольф прямо сказал, что при выборе гонщиков для заездов в Абу-Даби его команда отталкивается не от публикаций в социальных сетях

Никита Мазепин на этой неделе оказался в центре скандала, когда выложил в инстаграме легкомысленное видео с участием своей знакомой. Многие – в том числе и в паддоке –  увидели в ролике не двух веселых молодых людей, а ужасное оскорбление и поведение, совершенно недопустимое для гонщика Ф1. 

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В пятницу на Гран При Абу-Даби главу Mercedes Тото Вольфа спросили, не стала ли эта история поводом для того, чтобы отказаться от приглашения россиянина на молодежные тесты Ф1 в Абу-Даби. 

Известно, что несколько лет назад чемпионская команда разработала для Никиты персональную тестовую программу, но на этот раз она вызвала для участия в заездах своих гонщиков в Формуле Е Стоффела Вандорна и Ника де Вриса. 

«У нас действительно была [для Мазепина] интенсивная программа тестов на машине двухлетней давности, которая длилась целый сезон, – объяснил Вольф в интервью Sky Sport. – Состав на молодежные тесты мы определили в последние дни, решив дать возможность Стоффелю и Нику. 

Они наши фирменные пилоты в Формуле Е, они отлично справляются с работой. Кроме того, Стоффель не смог сесть за руль на прошлой неделе [когда в Mercedes предпочли пригласить на замену заболевшему Льюису Хэмилтону Джорджа Рассела]. Мы решили, что именно такой выбор будет самым лучшим» 

В ответ на уточняющий вопрос про Мазепина австриец добавил: «Нет, это никак не связано с его действиями. Самое важное для нас – получить от этих тестов полезную информацию».

Мазепин в последнее время не имел связей с Mercedes. На 2021 год москвич подписал контракт с Haas, которая тесно связана с Ferrari.

Пока американская команде не подтвердила, станет ли Никита участником предстоящих 15 декабря тестов в ее составе. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф , Никита Мазепин
Команды Mercedes
Автор Люк Смит

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