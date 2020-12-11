Никита Мазепин на этой неделе оказался в центре скандала, когда выложил в инстаграме легкомысленное видео с участием своей знакомой. Многие – в том числе и в паддоке – увидели в ролике не двух веселых молодых людей, а ужасное оскорбление и поведение, совершенно недопустимое для гонщика Ф1.

В пятницу на Гран При Абу-Даби главу Mercedes Тото Вольфа спросили, не стала ли эта история поводом для того, чтобы отказаться от приглашения россиянина на молодежные тесты Ф1 в Абу-Даби.

Известно, что несколько лет назад чемпионская команда разработала для Никиты персональную тестовую программу, но на этот раз она вызвала для участия в заездах своих гонщиков в Формуле Е Стоффела Вандорна и Ника де Вриса.

«У нас действительно была [для Мазепина] интенсивная программа тестов на машине двухлетней давности, которая длилась целый сезон, – объяснил Вольф в интервью Sky Sport. – Состав на молодежные тесты мы определили в последние дни, решив дать возможность Стоффелю и Нику.

Они наши фирменные пилоты в Формуле Е, они отлично справляются с работой. Кроме того, Стоффель не смог сесть за руль на прошлой неделе [когда в Mercedes предпочли пригласить на замену заболевшему Льюису Хэмилтону Джорджа Рассела]. Мы решили, что именно такой выбор будет самым лучшим»

В ответ на уточняющий вопрос про Мазепина австриец добавил: «Нет, это никак не связано с его действиями. Самое важное для нас – получить от этих тестов полезную информацию».

Мазепин в последнее время не имел связей с Mercedes. На 2021 год москвич подписал контракт с Haas, которая тесно связана с Ferrari.

Пока американская команде не подтвердила, станет ли Никита участником предстоящих 15 декабря тестов в ее составе.