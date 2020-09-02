«Вокруг Себа стало тихо – он пропустит сезон». Ральф Шумахер о будущем Феттеля
Экс-пилот Ф1 полагает, что затишье после череды слухов означает, что Себастьян возьмет паузу в карьере
Несмотря на обилие слухов, Себастьян Феттель до сих пор не подписал контракт с Aston Martin на 2021 год. Сначала сообщалось, что сделка будет заключена до конца июля, затем крайним сроком назывался Гран При Бельгии, однако в эти даты ни о чем не было объявлено.
После этапа в Спа не появилось слухов о новой дате заключения контракта. Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер увидел в этом намек на решение Феттеля пропустить сезон-2021.
«Его задача – опережать напарника, а потом ехать домой и думать, хочет ли он продолжать выступления, – сказал Шумахер в эфире немецкого канала Sky. – Сейчас вокруг него стало очень тихо. Возможно, он решил пропустить один сезон».
Читайте также:
Предыдущая новость
Петров про уход Квята из AlphaTauri: Он может переломить ситуацию
Следующая новость
Риккардо объяснил прорыв Renault «сладким местом»
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ральф Шумахер , Себастьян Феттель
|Автор
|Иван Матушкин