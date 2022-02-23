«Вокруг просто много шумихи». Норрис – о новой машине

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

По итогам первого дня предсезонных тестов, которые сейчас проходят в Барселоне, Ландо Норрис показал первое время. Очевидно, что по результатам данных сессий судить о скорости автомобилей нельзя, но зато можно узнать у пилотов, как различаются машины 2021 и 2022 годов.

По мнению Норриса, все оказалось не так страшно: «До начала сезона было много разговоров, насколько новая машина будет другой в сравнении с предыдущей и всякое такое, но когда я сел в автомобиль, то подумал: “Эй, а она и не слишком отличается от прошлогодней”. Так что, мне кажется, вокруг просто много шумихи – все ждут больших различий. В конце концов это все еще машина Формулы 1. Все это уйдет так же быстро, как и в прошлом году – так что особых отличий не будет. Но я привык и почувствовал себя комфортно. К тому же, изначально я ожидал, что будет хуже в плане количества отличий, но в целом это оказалось не так».

Ландо также добавил, что он не особо рад первой позиции: «Я не хотел быть первым – лучше бы я завершил день последним, потому что теперь у всех большие ожидания и они будут думать, что мы невероятные».

Напомним, что 24 февраля в 11:00 по московскому времени состоится второй день первой части предсезонных тестов Формулы 1.

Дополнительная информация: Филип Клеерен