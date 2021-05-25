Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Вильнев отказал Леклеру в сочувствии
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Война протестов. Red Bull тоже нашла у Mercedes нарушение

Автор:
, редактор

Хельмут Марко не спустил Тото Вольфу угрозы юридических действий

Война протестов. Red Bull тоже нашла у Mercedes нарушение

Перед Гран При Монако FIA объявила о введении новых правил проверки на жесткость заднего крыла. Они появились после того, как Льюис Хэмилтон заявил об избыточной подвижность крыла Red Bull и большом преимуществе, которое это приносит команде. 

FIA не нашла в крыле нарушений текущего регламента, так как оно не гнулось самостоятельно, а откланялось назад. Однако это сочли способом обхода правил, и новые методы проверки направлены на предотвращение подобных манипуляций. 

В силу новые правила вступят лишь начиная с Гран При Франции, что вызвало огромное недовольство Mercedes. Дело в том, что максимальный эффект гибкость крыла дает на длинных прямых, а перед Францией Формула 1 отправится в Баку. Ожидается, что там на двухкилометровой прямой техническое решение Red Bull принесет наибольшую пользу.

В связи с этим босс Mercedes Тото Вольф пригрозил подать протест на всех, кто будет пользоваться гнущимся крылом в Азербайджане. Однако советник Хельмут Марко не верит, что Вольф исполнит угрозу.

«Mercedes придется подавать протест против восьми машин, – цитирует Марко F1-Insider. – Потому что кроме нас это затронет Ferrari, Alfa Romeo и Alpine. Действительно ли они захотят устраивать такой большой скандал? Не думаю».

Марко также заявил, что при новых правилах опротестована может быть уже сама Mercedes: «Мы ожидаем, что проверка передних крыльев тоже станет жестче. Так будет честно. Потому что переднее крыло Mercedes трясется сильнее всех. Тут тоже есть потенциал для протеста».

Однако с такой постановкой проблемы не согласен уже Вольф.

«Мы проанализировали передние крылья, и у Mercedes и Red Bull они гнутся одинаково, – заявил австриец. – Так что мы можем протестовать друг против друга.

А вот то, что заднее крыло [Red Bull] гнется сильнее положенного – очевидно. Оно было признано соответствующим правилам, но новые тесты появятся лишь после Баку. Это оставляет нас без четких правил. Но мы свою позицию держим твердо: крыло дает им преимущество».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Вильнев отказал Леклеру в сочувствии

Предыдущая новость

Вильнев отказал Леклеру в сочувствии
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Война протестов. Red Bull тоже нашла у Mercedes нарушение

2
Формула 1

Расплата с жизнью и лучший результат в карьере. Как Мазепин провел Гран При Монако

1дн
3
Формула 1

Вольф возложил на Боттаса часть вины за проблемы с гайкой

1дн
4
Формула 1

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил

5
Формула 1

Алонсо: Во Франции для меня начнется новый сезон

Самое важное:
Война протестов. Red Bull тоже нашла у Mercedes нарушение
Формула 1

Война протестов. Red Bull тоже нашла у Mercedes нарушение

Вильнев отказал Леклеру в сочувствии
Формула 1

Вильнев отказал Леклеру в сочувствии

Ferrari ожидает повторения успеха Монако при определенных условиях
Формула 1

Ferrari ожидает повторения успеха Монако при определенных условиях

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил
Формула 1

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил

Вольф: Провалы в Монако встроены в ДНК Mercedes
Формула 1

Вольф: Провалы в Монако встроены в ДНК Mercedes

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Mercedes о тактике Хэмилтона: У нас не было выбора Гран При Монако
Формула 1

Mercedes о тактике Хэмилтона: У нас не было выбора

Квят должен был принять участие в тестах Формулы Е. Но они сорвались
Формула E

Квят должен был принять участие в тестах Формулы Е. Но они сорвались

«Сайнс – №1». Итальянская пресса приготовилась к смене лидера Ferrari Гран При Азербайджана
Формула 1

«Сайнс – №1». Итальянская пресса приготовилась к смене лидера Ferrari

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Mercedes предупредила о возможности протеста на Red Bull в Баку Гран При Азербайджана
Формула 1

Mercedes предупредила о возможности протеста на Red Bull в Баку

Хэмилтон: Втянуть меня в психологические игры? Что за детский сад Гран При Монако
Формула 1

Хэмилтон: Втянуть меня в психологические игры? Что за детский сад

Не держат прессинг и слишком рискуют. Марко раскритиковал соперников Гран При Монако
Формула 1

Не держат прессинг и слишком рискуют. Марко раскритиковал соперников

Самое читаемое Сегодня

Война протестов. Red Bull тоже нашла у Mercedes нарушение
Формула 1 Формула 1

Война протестов. Red Bull тоже нашла у Mercedes нарушение

Расплата с жизнью и лучший результат в карьере. Как Мазепин провел Гран При Монако
Формула 1 Формула 1

Расплата с жизнью и лучший результат в карьере. Как Мазепин провел Гран При Монако

Вольф возложил на Боттаса часть вины за проблемы с гайкой
Формула 1 Формула 1

Вольф возложил на Боттаса часть вины за проблемы с гайкой

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил
Формула 1 Формула 1

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил

Алонсо: Во Франции для меня начнется новый сезон
Формула 1 Формула 1

Алонсо: Во Франции для меня начнется новый сезон

Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari
Формула 1 Формула 1

Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari

Леклер сошел в Монако еще до старта. Как Ferrari проглядела поломку?
Формула 1 Формула 1

Леклер сошел в Монако еще до старта. Как Ferrari проглядела поломку?

Вильнев отказал Леклеру в сочувствии
Формула 1 Формула 1

Вильнев отказал Леклеру в сочувствии

Самое важное:

Война протестов. Red Bull тоже нашла у Mercedes нарушение
Формула 1 Формула 1

Война протестов. Red Bull тоже нашла у Mercedes нарушение

Вильнев отказал Леклеру в сочувствии
Формула 1 Формула 1

Вильнев отказал Леклеру в сочувствии

Ferrari ожидает повторения успеха Монако при определенных условиях
Формула 1 Формула 1

Ferrari ожидает повторения успеха Монако при определенных условиях

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил
Формула 1 Формула 1

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.