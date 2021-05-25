Война протестов. Red Bull тоже нашла у Mercedes нарушение

Перед Гран При Монако FIA объявила о введении новых правил проверки на жесткость заднего крыла. Они появились после того, как Льюис Хэмилтон заявил об избыточной подвижность крыла Red Bull и большом преимуществе, которое это приносит команде.

FIA не нашла в крыле нарушений текущего регламента, так как оно не гнулось самостоятельно, а откланялось назад. Однако это сочли способом обхода правил, и новые методы проверки направлены на предотвращение подобных манипуляций.

В силу новые правила вступят лишь начиная с Гран При Франции, что вызвало огромное недовольство Mercedes. Дело в том, что максимальный эффект гибкость крыла дает на длинных прямых, а перед Францией Формула 1 отправится в Баку. Ожидается, что там на двухкилометровой прямой техническое решение Red Bull принесет наибольшую пользу.

В связи с этим босс Mercedes Тото Вольф пригрозил подать протест на всех, кто будет пользоваться гнущимся крылом в Азербайджане. Однако советник Хельмут Марко не верит, что Вольф исполнит угрозу.

«Mercedes придется подавать протест против восьми машин, – цитирует Марко F1-Insider. – Потому что кроме нас это затронет Ferrari, Alfa Romeo и Alpine. Действительно ли они захотят устраивать такой большой скандал? Не думаю».

Марко также заявил, что при новых правилах опротестована может быть уже сама Mercedes: «Мы ожидаем, что проверка передних крыльев тоже станет жестче. Так будет честно. Потому что переднее крыло Mercedes трясется сильнее всех. Тут тоже есть потенциал для протеста».

Однако с такой постановкой проблемы не согласен уже Вольф.

«Мы проанализировали передние крылья, и у Mercedes и Red Bull они гнутся одинаково, – заявил австриец. – Так что мы можем протестовать друг против друга.

А вот то, что заднее крыло [Red Bull] гнется сильнее положенного – очевидно. Оно было признано соответствующим правилам, но новые тесты появятся лишь после Баку. Это оставляет нас без четких правил. Но мы свою позицию держим твердо: крыло дает им преимущество».