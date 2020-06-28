В 1982 году турбированные двигатели становились все более серьезным оружием в Формуле 1.,Отставание команд, которые продолжали использовать безнаддувные моторы Cosworth DFV, становилось все заметнее.

Чтобы хоть как-то компенсировать нехватку лошадиных сил такие команды – объединенные в ведомую Берни Экклстоуном ассоциацию FOCA – решили поиграться с массой своих машин.

Ferrari и Renault, которые использовали двигатели с турбиной, смогли снизить массу своих автомобилей до 580 килограммов – то есть до минимальной границы, которая была прописана в регламенте. Это лишило команды с атмосферниками еще одного преимущества. Конструкторам пришлось серьезно поломать голову над тем, как выровнять положение.

Одним из решений стала хитрая «система охлаждения тормозов», которая на самом деле к охлаждению тормозов никакого отношения не имела. Основная задача таких систем состояла в том, чтобы позволять снижать минимальную массу машин ниже допустимой границы в ходе гонки – благодаря лазейке в регламенте.

Сислема охлаждения тормозов на Williams FW08 1982 года Фото: Джорджо Пиола

Команды оснастили свои машины огромными водяными баками, которые перед стартом гонок заполняли водой – так, чтобы общая масса превышала прописанные в регламенте 580 кг. В течение первых нескольких кругов вода вытекала из емкости. Благодаря чему машины с атмосферниками становились значительно легче, а потому и резвее.

С технической точки зрения нельзя было сомневаться, что в течение гонки машины с такими системами не соответствовали духу правил. Но при этом слив воды в ходе гонки никак не противоречил написанному в регламенте, поскольку эту самую воду команды приравнивали к «техническим жидкостям». А их потерю – согласно правилам – можно было восполнить после финиша для прохождения технической инспекции.

Такое вольное толкование правил, впрочем, не могло не привлечь внимание спортивных комиссаров – и хитрые «системы охлаждения тормозов» вскоре оказались под запретом.

В гонке второго этапа чемпионата в Бразилии Нельсон Пике на Brabham финишировал первым, а Кеке Росберг – вторым, но их результаты вскоре были опротестованы, а затем и аннулированы.

Решение об их дисквалификации, впрочем, имело весьма комичный характер. Несмотря на то, что Пике и Росберг стали жертвами протестов, финишировавший «всего лишь» четвертым Джон Уотсон на оснащенном DFV McLaren остался в протоколе и унаследовал второе место, расположившись в итоговой классификации позади пилота Renault Алена Проста.

Противостояние команд вылилось в политическую войну и большая часть коллективов, машины которых были оборудованы атмосферниками, бойкотировала Гран При Сан-Марино в Имоле.

В то же время FISA закрыла лазейку в регламенте – и теперь машины должны были взвешиваться во время технической инспекции в том состоянии, в котором добрались до закрытого парка.

Мартин Брандл за рулем Tyrrell 012 Фото: Sutton Images

Tyrrell осталась последней командой, которая использовала в Ф1 атмосферники перед тем, как в 1986 году все окончательно перешли на турбированные двигатели – и за два сезона до этого команда Кена Тиррелла использовала похожий трюк.

Собственно система охлаждения тормозов не противоречила правилам. Важно было лишь удостовериться, что машина соответствовала регламенту после финиша даже при том, что в дополнительном резервуаре не было воды – и с этим у Tyrrell было все в порядке. Вот только добивалась этого команда при помощи еще одной хитрости. Вместе с водой на пит-стопе механики заливали в резервуар хитрой системы свинцовые шарики, которые в итоге и позволяли пройти техническую инспекцию после финиша.

Секрет трюка был раскрыт, когда один из таких шариков докатился до боксов одной из команд-соперниц.

Но одними лишь шариками дело на ограничивалось. Когда судьи всерьез занялись исследованием технических особенностей Tyrrell 012, выяснилось, что и вода в резервуары «системы охлаждения» заливалась не совсем обычная.

Во взятых образцах были обнаружены ароматические углеводы и в частности толуол, который используется для повышения октанового числа бензина. Это стало дополнительным аргументом в пользу решения о дисквалификации команды.

Стефан Йоханссон за рулем Tyrrell 012 на пит-лейне

Tyrrell подверглась массированной атаке по нескольким фронтам: и из-за незаконного балласта, и из-за махинаций с топливом – и итоге была исключена из чемпионата. Все ее предыдущие результаты оказались аннулированы, а выступить в трех последних гонках чемпионата коллективу запретили.

В следующий раз обойти правило о минимально допустимом весе машин предприняла «наследница» Tyrrell команда BAR. Случилось это в 2005 году, два с лишним десятилетия спустя.

Табачная команда успешно провела сезон-2004, заняв по его итогам второе место в Кубке конструкторов, но на следующий год вляпалась в неприятную историю с дисквалификацией. Техническая инспекция машин Дженсона Баттона и Такумы Сато, которые финишировали на третьей и пятой позициях на Гран При Сан-Марино, выявила наличие дополнительного резервуара для топлива, где были спрятаны неучтенные шесть килограммов смеси.

Руководство BAR пыталось убедить FIA в том, что эти самые шесть килограммов были необходимым минимумом для того, чтобы обеспечить нормальную работу мотора. Тщетно.

FIA была непреклонна. Судьи сочли, что команда использовала топливо в качестве балласта, оба ее пилота были исключены из протоколов гонки в Имоле. Кроме того, BAR было запрещено участвовать в двух следующих гонках, в Барселоне и Монако.