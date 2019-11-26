«Во второй раз было комфортнее». Элбон сравнил дебюты в Red Bull и Toro Rosso
По словам новичка Формулы 1, переход в новую команду по ходу сезона дался ему легче, чем начало выступлений в чемпионате.
Алекс Элбон дебютировал в Формуле 1 в 2019 году и провел за команду Toro Rosso всего 11 гонок. После этого руководство Red Bull приняло решение перевести его в главную команду концерна на замену Пьера Гасли.
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Под конец сезона Элбон сравнил свои ощущения от первых Гран При за каждую из команд.
«На самом деле, я испытывал похожие чувства, так как уже проходил через это в начале года, – цитирует слова Элбона о начале выступлений за Red Bull издание GPToday.com – Так что единственным вопросом для меня было посторние отношений с большими парнями [из других топ-команд].
Но в целом, благодаря тому, что в начале года я уже проходил через это, в первой гонке за Red Bull в Спа мне было комфортнее».
Он добавил: «У тебя всегда много беспокойных мыслей при переходе в новую команду, но как только ты надеваешь шлем и садишься машину, то все они улетучиваются и ты фокусируешься на пилотировании.
Важно построить комфортные отношения внутри команды, только тогда можно быть быстрым. Проводя первую гонку на новой машине ты всегда напряжен. Думаю, это нормально. Но когда ты привыкаешь к машине и к команде, к тебе приходит и скорость».
Элбону не хватило всего пары кругов, чтобы завоевать свое первый подиум в Ф1 на Гран При Бразилии. Ранее руководство Red Bull подтвердило, что Алекс продолжит выступать за «Быков» в 2020 году.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Александр Элбон
|Автор
|Сергей Иванов
«Во второй раз было комфортнее». Элбон сравнил дебюты в Red Bull и Toro Rosso
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