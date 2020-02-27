Во Вьетнаме завершили строительство трассы Формулы 1. Есть фотографии
Здание боксов в Ханое
Фотограф: Vietnam Grand Prix Corporation
Трибуны и повороты автодрома в Ханое
Фотограф: Vietnam Grand Prix Corporation
Фрагмент строящейся трассы в Ханое
Фотограф: Vietnam Grand Prix Corporation
Сооружение автодрома в Ханое
Фотограф: Vietnam Grand Prix Corporation
Организаторы уличной гонки в Ханое заявили о полной готовности дорожного полотна к предстоящему этапу Формулы 1. Дебютный Гран При Вьетнама состоится 5 апреля. Устроителям гонки осталось доделать временные сооружения: трибуны, помещения команд и медицинский центр. За месяц до старта промоутеры опубликовали свежие фотографии трассы
Промоутеры Гран При Вьетнама Формулы 1 уложили асфальт на последних 150 метрах гоночной трассы. Теперь уличный автодром полностью готов к проведению этапа Ф1, заявили устроители гонки. Заключительная часть работ включала не только основную конфигурацию трассу, но и пит-лейн. Вместе с официальным заявлением организаторы опубликовали несколько фотографий нового автодрома в Ханое (см. фотогалерею выше).
«Для нас это важная отметка, – заявил директор Гран При Вьетнама Ле Нгок Ти. – Благодаря поддержке компании Tilke и всей Формулы 1 мы уверены, что наша трасса станет одной из самых захватывающих в чемпионате мира. Мы рассчитываем стать любимым автодромом для всех болельщиков».
Несмотря на полную готовность дорожного полотна промоутерам еще осталось доделать временные сооружения: трибуны, медицинский центр и помещения команд.
Организаторы Гран При особенно подчеркнули, что все материалы для гоночной трассы были произведены во Вьетнаме. Это не совсем типичная ситуация для автодромов Формулы 1. К примеру, строители «Сочи Автодрома» не смогли обойтись российскими комплектующими и часть материалов заказали в Германии.
Чтобы доказать FIA пригодность ханойского дорожного полотна к проведению гонки Формулы 1, местные промоутеры еще до укладки асфальта отправили образцы сразу в две лаборатории – в Сингапуре и Германии. Так организаторы убедились в том, что трасса будет полностью соответствовать требованиям FIA.
Дебютный Гран При Вьетнама Формулы 1 должен пройти в столице страны, Ханое, 5 апреля. Отдельные гонщики ставили под сомнение возможность провести этот этап из-за вспышки коронавируса в Азии. Другие спортивные мероприятия, запланированные во Вьетнаме, уже начали переносить: в частности, отложен крупный турнир по бадминтону, который изначально хотели провести за неделю до Формулы 1. Если Гран При Вьетнама отменят, в расписании сезона-2020 останется 20 этапов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Работы над трассой Гран При Вьетнама
|Сессия
|Февраль
|Автор
|Адам Купер
Во Вьетнаме завершили строительство трассы Формулы 1. Есть фотографии
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