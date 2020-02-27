Во Вьетнаме завершили строительство трассы Формулы 1. Есть фотографии

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
97 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
153 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
181 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
188 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
202 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
209 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
223 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
237 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
244 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
258 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
272 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Работы над трассой Гран При Вьетнама / Галерея

Во Вьетнаме завершили строительство трассы Формулы 1. Есть фотографии

Поделились
Комментарии
Слайдер
Список

Здание боксов в Ханое

Здание боксов в Ханое
1/4

Фотограф: Vietnam Grand Prix Corporation

Трибуны и повороты автодрома в Ханое

Трибуны и повороты автодрома в Ханое
2/4

Фотограф: Vietnam Grand Prix Corporation

Фрагмент строящейся трассы в Ханое

Фрагмент строящейся трассы в Ханое
3/4

Фотограф: Vietnam Grand Prix Corporation

Сооружение автодрома в Ханое

Сооружение автодрома в Ханое
4/4

Фотограф: Vietnam Grand Prix Corporation

Автор:
27 февр. 2020 г., 05:25

Организаторы уличной гонки в Ханое заявили о полной готовности дорожного полотна к предстоящему этапу Формулы 1. Дебютный Гран При Вьетнама состоится 5 апреля. Устроителям гонки осталось доделать временные сооружения: трибуны, помещения команд и медицинский центр. За месяц до старта промоутеры опубликовали свежие фотографии трассы

Промоутеры Гран При Вьетнама Формулы 1 уложили асфальт на последних 150 метрах гоночной трассы. Теперь уличный автодром полностью готов к проведению этапа Ф1, заявили устроители гонки. Заключительная часть работ включала не только основную конфигурацию трассу, но и пит-лейн. Вместе с официальным заявлением организаторы опубликовали несколько фотографий нового автодрома в Ханое (см. фотогалерею выше).

«Для нас это важная отметка, – заявил директор Гран При Вьетнама Ле Нгок Ти. – Благодаря поддержке компании Tilke и всей Формулы 1 мы уверены, что наша трасса станет одной из самых захватывающих в чемпионате мира. Мы рассчитываем стать любимым автодромом для всех болельщиков».

Несмотря на полную готовность дорожного полотна промоутерам еще осталось доделать временные сооружения: трибуны, медицинский центр и помещения команд.

Организаторы Гран При особенно подчеркнули, что все материалы для гоночной трассы были произведены во Вьетнаме. Это не совсем типичная ситуация для автодромов Формулы 1. К примеру, строители «Сочи Автодрома» не смогли обойтись российскими комплектующими и часть материалов заказали в Германии.

Чтобы доказать FIA пригодность ханойского дорожного полотна к проведению гонки Формулы 1, местные промоутеры еще до укладки асфальта отправили образцы сразу в две лаборатории – в Сингапуре и Германии. Так организаторы убедились в том, что трасса будет полностью соответствовать требованиям FIA.

Дебютный Гран При Вьетнама Формулы 1 должен пройти в столице страны, Ханое, 5 апреля. Отдельные гонщики ставили под сомнение возможность провести этот этап из-за вспышки коронавируса в Азии. Другие спортивные мероприятия, запланированные во Вьетнаме, уже начали переносить: в частности, отложен крупный турнир по бадминтону, который изначально хотели провести за неделю до Формулы 1. Если Гран При Вьетнама отменят, в расписании сезона-2020 останется 20 этапов.

Читайте также:

Следующая новость
Команде Квята нет и двух недель – а она уже кое-что выиграла!

Предыдущая новость

Команде Квята нет и двух недель – а она уже кое-что выиграла!
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Работы над трассой Гран При Вьетнама
Сессия Февраль
Автор Адам Купер

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari ответила на обвинения Mercedes в манипуляциях с темпом

2
Формула 1

Команде Квята нет и двух недель – а она уже кое-что выиграла!

3
Формула 1

Квят объяснил остановку на трассе в конце сессии

4
Формула 1

«Мы давно пришли к этой идее, но отказались от нее». Глава Ferrari о создании DAS

5
Формула 1

Технический анализ: что интересного привезли команды на вторую серию тестов

Последние видео

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020 01:18
Формула 1

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri 00:44
Формула 1

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса? 00:38
Формула 1

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса?

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам 01:00
Формула 1

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам

McLaren MCL35 проехал первые круги 00:43
Формула 1

McLaren MCL35 проехал первые круги

Самое важное:

Во Вьетнаме завершили строительство трассы Формулы 1. Есть фотографии
F1

Во Вьетнаме завершили строительство трассы Формулы 1. Есть фотографии

Команде Квята нет и двух недель – а она уже кое-что выиграла!
F1

Команде Квята нет и двух недель – а она уже кое-что выиграла!

Лучшее время дня Кубице мог подарить ветер
F1

Лучшее время дня Кубице мог подарить ветер

«Первая настоящая поломка этой зимы». Гасли о проблемах AlphaTauri в среду
F1

«Первая настоящая поломка этой зимы». Гасли о проблемах AlphaTauri в среду

McLaren привез на вторую серию тестов новое днище
F1

McLaren привез на вторую серию тестов новое днище

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
21 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.