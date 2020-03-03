Во Вьетнаме ввели карантин для приезжих из Италии. Это угрожает Ferrari и AlphaTauri

Распространение коронавируса поставило под сомнение выступление всех команд Формулы 1 на Гран При Вьетнама. Первая в истории гонка на территории этой страны запланирована на 5 апреля, но она попала под угрозу из-за требований безопасности.

Накануне правительство Вьетнама ввело правило, согласно которому путешественники из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии могут попасть на территорию страны только отбыв 14-дневный карантин в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в этих странах.

Соблюдение этого правила, если оно останется в силе к началу апреля, не позволит выступить во Вьетнаме как минимум представителям Ferrari и AlphaTauri, которые базируются в Италии. Работники команд не смогут отбыть карантин, так как только 22 марта проведут гонку в Бахрейне.

Министерство туризма Вьетнама, которое выступает промоутером Гран При, ранее заявило, что этап в этом году состоится. Пояснений касательно применения правил карантина к сотрудникам команд Ф1 в руководстве страны пока не дали. В теории гонку в Ханое могли бы перенести на неделю или две вперед: в таком случае итальянские участники успели бы отбыть карантин после приезда из Бахрейна. Пока этот вариант открыто не обсуждался.

Ранее из-за коронавируса был на неопределенный срок перенесен Гран При Китая.