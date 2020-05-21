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Во что превратили Хоккенхайм. Как выглядит немецкая трасса Формулы 1

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Комментарии
Во что превратили Хоккенхайм. Как выглядит немецкая трасса Формулы 1
Автор:
, шеф-редактор
21 мая 2020 г., 05:40

В чемпионат мира может вернуться классический автодром в Германии. Давайте посмотрим, как теперь выглядят длинные прямые исторического «Хоккенхаймринга»

Хоккенхайм уже не тот. После реконструкции 2002 года от этой трассы отрезали самую ценную часть: бесконечно длинные прямые в лесу. Нынешний «Хоккенхаймринг» – это стерильный тилькедром со стандартным набором поворотов. И именно эта трасса может принять у себя сразу два Гран При Формулы 1 ближайшим летом.

Опытные болельщики Ф1 наверняка помнят, каким захватывающим был этот автодром 20 лет назад. Увы, вернуть его невозможно: длинные прямые поросли травой, а кое-где не осталось даже асфальта – территорию отвоевал лес. Предлагаем посмотреть, как сейчас выглядит старая секция «Хоккенхаймринга».

Слайдер
Список

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
1/15

Фотограф: Штефан Элен

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
2/15

Фотограф: Штефан Элен

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
3/15

Фотограф: Штефан Элен

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
4/15

Фотограф: Штефан Элен

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
5/15

Фотограф: Штефан Элен

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
6/15

Фотограф: Штефан Элен

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
7/15

Фотограф: Штефан Элен

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
8/15

Фотограф: Штефан Элен

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
9/15

Фотограф: Штефан Элен

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
10/15

Фотограф: Штефан Элен

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
11/15

Фотограф: Штефан Элен

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
12/15

Фотограф: Штефан Элен

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
13/15

Фотограф: Штефан Элен

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
14/15

Фотограф: Штефан Элен

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»

Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
15/15

Фотограф: Штефан Элен

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Германии
Сессия Среда
Местонахождение Хоккенхайм
Автор Антон Погорельский

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