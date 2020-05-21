Хоккенхайм уже не тот. После реконструкции 2002 года от этой трассы отрезали самую ценную часть: бесконечно длинные прямые в лесу. Нынешний «Хоккенхаймринг» – это стерильный тилькедром со стандартным набором поворотов. И именно эта трасса может принять у себя сразу два Гран При Формулы 1 ближайшим летом.

Опытные болельщики Ф1 наверняка помнят, каким захватывающим был этот автодром 20 лет назад. Увы, вернуть его невозможно: длинные прямые поросли травой, а кое-где не осталось даже асфальта – территорию отвоевал лес. Предлагаем посмотреть, как сейчас выглядит старая секция «Хоккенхаймринга».