Во что превратили Хоккенхайм. Как выглядит немецкая трасса Формулы 1
В чемпионат мира может вернуться классический автодром в Германии. Давайте посмотрим, как теперь выглядят длинные прямые исторического «Хоккенхаймринга»
Хоккенхайм уже не тот. После реконструкции 2002 года от этой трассы отрезали самую ценную часть: бесконечно длинные прямые в лесу. Нынешний «Хоккенхаймринг» – это стерильный тилькедром со стандартным набором поворотов. И именно эта трасса может принять у себя сразу два Гран При Формулы 1 ближайшим летом.
Опытные болельщики Ф1 наверняка помнят, каким захватывающим был этот автодром 20 лет назад. Увы, вернуть его невозможно: длинные прямые поросли травой, а кое-где не осталось даже асфальта – территорию отвоевал лес. Предлагаем посмотреть, как сейчас выглядит старая секция «Хоккенхаймринга».
Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
Фотограф: Штефан Элен
Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
Фотограф: Штефан Элен
Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
Фотограф: Штефан Элен
Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
Фотограф: Штефан Элен
Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
Фотограф: Штефан Элен
Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
Фотограф: Штефан Элен
Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
Фотограф: Штефан Элен
Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
Фотограф: Штефан Элен
Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
Фотограф: Штефан Элен
Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
Фотограф: Штефан Элен
Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
Фотограф: Штефан Элен
Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
Фотограф: Штефан Элен
Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
Фотограф: Штефан Элен
Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
Фотограф: Штефан Элен
Прогулка по старому «Хоккенхаймрингу»
Фотограф: Штефан Элен
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Германии
|Сессия
|Среда
|Местонахождение
|Хоккенхайм
|Автор
|Антон Погорельский