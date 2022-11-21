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О том, что 35-летний Нико Хюлькенберг заменит в составе своего молодого соотечественника Мика Шумахера, Haas объявила перед стартом финального этапа сезона в Абу-Даби.

Гонщик покинул чемпионат в конце 2019 года и с тех пор лишь несколько раз выходил на старт, когда требовалась замена в команде Racing Point / Aston Martin.

Как рассказал сам Нико, на время он совсем охладел к Ф1, но затем интерес к выступлениям вновь вспыхнул в нем.

«Я покинул чемпионат после 2019-го и был вполне доволен, – объяснил он нашему коллеге из немецкой редакции Motorsport.com Кристиану Ниммерфоллю. – Я несколько отдалился от спорта и не испытывал с этим проблем.

В 2021 году ничего особенного не произошло, и даже в начале этого сезона я совершенно не стрессовал без гонок и не думал об этом слишком много.

Но затем пришло лето, и как-то само собой все закрутилось вновь. Я стал ездить на этапы, следить за событиями и испытывать интерес – и понял, что испытываю желание вернуться.

Тогда-то и начались наши переговоры».

Нико добавил, что они с Haas довольно долго все обговаривали. Дискуссии стали более конкретными только в последний месяц, когда команда начала реально оценивать кандидатов – самого Халка, Шумахера, а также Антонио Джовинацци.

В итоге контракт был подписан лишь в минувшую среду, за день до официального объявления.

При этом Нико объяснил, что «не испытывал особенного волнения» по поводу того, получит ли место, так как «научился получать удовольствие от жизни и без участия в гонках».

Мик Шумахер, Haas VF-22, Нико Хюлькенберг, Aston Martin AMR22, Лэнс Столл, Aston Martin AMR22 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Он объяснил: «Сейчас я куда спокойнее, однако как-то само по себе желание вновь выходить на старт, гоняться и надирать соперникам задницу возродилось во мне. Но никакого страха [получить отказ от Haas] не было».

Нико начнет работу со своей новой командой уже во вторник на официальных тестах Ф1 в Абу-Даби. Пока его опыт работы с техникой Ф1 2022 года ограничивается парой весенних Гран При за Aston Martin и шинными тестами, но гонщик уверен, что адаптация будет быстрой.

«Достаточно будет пары выездов на трассу, чтобы обрести скорость, освоиться с машиной и приступить к работе, – заверил Хюлькенберг. – Для меня будет самым важным переключить голову на работу в Ф1 с Haas, во всем разобраться и, если хотите, уже сейчас начать сезон-23

Три дня предсезонных тестов пройдут незадолго до начала гонок. Так что уже сейчас мне нужно понять ощущения от машины, понять работу ее систем, вспомнить нагрузки. Сделать все то, что возможно уже сейчас, чтобы не отвлекаться на это потом.

Ты никогда заранее не можешь знать, что получится. Но сейчас я уже куда позитивнее оцениваю свое решение подписать контракт».