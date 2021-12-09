Внезапно: В Абу-Даби появились поребрики как в Лосаиле

Трасса в Абу-Даби, где в эти выходные состоится финальный Гран При сезона, накануне была перестроена. Помимо того, что она стала более скоростной и теперь ожидается серьезное сокращение времени прохождения круга, на трассе в некоторых местах также появились новые пирамидальные поребрики.

По слухам из паддока, эти поребрики стали неожиданностью даже для поставщика шин Pirelli. И вот почему это может оказаться проблемой.

Такой тип поребриков в этом сезоне уже можно было видеть на трассе Гран При Катара в Лосаиле. Там именно они привели к повреждению шин на болидах Валттери Боттаса, Ландо Норриса, Николя Латифи и Джорджа Расселла.

Позже в Pirelli провели тщательную проверку и выяснили, что речь шла не о проколах, а о повреждении самой структуры шины, которое развивалась из-за постоянного наезда на такие поребрики в высокоскоростных поворотах. При этом команды и гонщики никак не могли отследить развитие проблемы и превентивно сменить резину на новую. Единственным выводом можно считать то, что в Лосаиле лучше со сменой шин не затягивать даже если их сцепные свойства еще сохраняются.

Поребрики у пятого поворота трассы в Абу-Даби Фото: Роберто Кинкерро

В Абу-Даби новые поребрики высотой 7,5 см появились на выходе из пятого поворота, как раз на самой быстрой траектории, так что гонщики будут наезжать на них внешними колесами.

Также похожие элементы появились на прямой после девятого поворота. Избежать наезда на них будет проблематично, так как именно туда выносит машину, если пилот прошел поворот максимально быстро.

Помимо проблем с шинами, в Лосаиле Никита Мазепин и Шарль Леклер повредили о высокие поребрики свои машины. При этом к Абу-Даби у команды Haas уже не осталось запасных частей и шасси, так что если Мазепин или его напарник Мик Шумахер вновь повредит болид, то на этом его выступление в сезоне закончится.

Поребрики на выходе из 9-го поворота трассы в Абу-Даби Фото: Роберто Кинкеро