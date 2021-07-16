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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Внезапно: Хэмилтон провел пятничное утро на симуляторе

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, главный редактор

Лидер Mercedes решил не тратить впустую время, освободившееся из-за нестандартного графика уик-энда

Внезапно: Хэмилтон провел пятничное утро на симуляторе

Льюис Хэмилтон не раз открыто говорил о том, что не слишком любит работу на симуляторе – и в последние сезоны проезжает на цифровой копии болида в среднем 20 кругов в год.

Когда в этом году команда Mercedes уступила лидерство в чемпионате соперникам из Red Bull, семикратный чемпион мира стал уделять больше внимания соответствующему аспекту работы над конфигурацией болида и его настройками.

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Тем не менее, на многих произвела особенное впечатление информация, озвученная британцем после победы в Гран При Великобритании. Оказывается, Хэмилтон воспользовался тем, что пятничные заезды начались непривычно поздно и с утра успел поработать на симуляторе.

«Утро было свободным – и я подумал, что нет смысла тратить время впустую, – рассказал действующий чемпион мира. – Так что, с утра мы организовали лишнюю тренировочную сессию. Мы пытаемся собрать для своих коллег как можно больше информации, выжимаем из машины все до последней унции. К счастью, сегодня все прошло отлично – и я просто на седьмом небе.

Что касается решающих кругов в квалификации, то первый быстрый круг был просто великолепным. Второй поначалу был даже лучше – но в последнем повороте заднюю часть машины сорвало. И когда я пересекал финишную линию, сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Но я видел радость толпы – и это очень напомнило мне мой самый первый поул на этой трассе в 2007 году».

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