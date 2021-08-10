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Формула 1 Новость

Внезапно: из Alpine/Renault ушел главный моторист

Автор:
, главный редактор

Похоже, что новое руководство французского концерна продолжает «зачистку», предпочитая назначать на ключевые должности своих людей

Внезапно: из Alpine/Renault ушел главный моторист

Реми Таффен, возглавлявший подразделение Renault по созданию силовых установок для Формулы 1, покинул компанию еще в начале июля. Эта информация вчера появилась в нескольких европейских СМИ – а потом была официально подтверждена представителями выступающей в Ф1 заводской команды Alpine. В соответствующем заявлении говорится, что сотрудничество со специалистом было прекращено «по взаимному согласию».

Таффен присоединился к гоночному подразделению Renault в 1999 году после работы гоночным инженером в Формуле 3. Сначала он в роли инженера-моториста работал с командами-клиентами французской марки (Benetton, BAR и Arrows), а позже был переведен в заводскую команду – в составе которой стал соавтором чемпионских титулов Фернандо Алонсо в 2005 и 2006 году.

В 2012 году Таффен перешел на административную работу, координируя работу инженеров-мотористов Renault на этапах чемпионата мира, в 2014-м стал операционным директором моторостроительного подразделения, а в 2016-м – возглавил это подразделение, заняв пост технического директора.

Западные журналисты утверждают, что расставание с Таффеном стало продолжением «зачистки», которая проводится Лораном Росси – генеральным директором подразделения Alpine, назначенным на эту должность чуть больше полугода назад. В свою очередь, это воспринимается как часть политики по укреплению контроля над Renault со стороны Луки де Мео (ставленником которого является Росси), возглавившего французский концерн примерно год назад.

Напомним, что зимой похожим образом был сменен и руководитель команды Формулы 1: на место Сириля Абитбуля пришел Давиде Бривио, не имевший к этому моменту опыта работы в автогонках и имевший опыт плодотворной работы с де Мео. Примечательно, что новым местом работы для Абитбуля стала компания Mecachrome. Она является ключевым партнером моторного подразделения Renault – в частности, изготавливает ряд важных элементов для силовых установок Ф1 и занимается их финальной сборкой.

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Впрочем, также можно предположить, что Таффен получил привлекательное предложение от формирующейся в настоящий момент моторной программы Red Bull. Однако, судя по уже имеющейся информации, в первую очередь представители «Быков» обращались к сотрудникам моторного подразделения Mercedes.

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