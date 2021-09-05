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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Внезапно: Ферстаппен перед Зандфортом не работал на симуляторе

Автор:
, главный редактор

Лидер Red Bull связал свои последние успехи в квалификациях с паузой в виртуальных заездах

Внезапно: Ферстаппен перед Зандфортом не работал на симуляторе

Макс Ферстаппен, общаясь с журналистами по ходу Гран При Нидерландов, в шутку озвучил необычный рецепт своего успеха в квалификации, которая закончилась победой голландского пилота.

«Перед тем, как приехать сюда, я не провел ни одного заезда на симуляторе, – признался спортсмен на пресс-конференции по окончании квалификации. – Наверное, в этом все и дело. Потому что обычно я провожу на симуляторе много времени! Кстати, перед Спа я тоже обошелся без этой работы. И машина вела себя прекрасно уже во время первого выезда на трассу. Думаю, в этом и заключается весь секрет!»

С одной стороны, такое заявление пилота Red Bull выглядит неожиданным. Ведь Формула 1 приехала на трассу в Зандфорт после паузы длиной в 36 лет – и при подготовке к Гран При Нидерландов симулятор был особенно полезен. В частности, Эстебан Окон из Alpine уже по ходу уик-энда рассказал, что ему очень помогли базовые настройки, которые были подобраны во время виртуальных заездов. С другой стороны, Ферстаппен мог провести связанные с Гран При Нидерландов работы на симуляторе задолго до гоночного уик-энда.

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