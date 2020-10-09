Через две недели в португальском Портимане состоится не только очередной этап Формулы 1, но и внеочередная встреча глав всех команд с представителями FIA и организаторов чемпионата мира. Главной темой на совещании, о планах проведения которого своим читателям рассказало немецкое издание Auto Motor und Sport, станет нынешняя ситуация с силовыми установками.

Скорый уход Honda из чемпионата стал тревожным звонком не только для команд, которым поставляла моторы японская компания, но и для всей Формулы 1. Так как разработка гибридной силовой установки требует больших капиталовложений, а уже в 2026 году вступят в силу новые техтребования, ждать появления в Ф1 новых моторостроителей не приходится. В этих условиях и организаторы, и участники чемпионата задумываются о шагах, которые можно предпринять с целью удержать имеющихся моторостроителей и привлечь новых.

В частности, существует идея введения полного запрета на доработку силовых установок – до момента перехода на агрегаты, построенные по новым требованиям. К этому варианту большинство игроков относятся с интересом – ведь имеющиеся ограничения на доработки, введенные на фоне пандемии коронавируса, оцениваются как весьма эффективные. Считается, что моторостроители в этом году смогли сэкономить по 25 млн долларов каждый. Однако простое замораживание конструкции на несколько лет выбросит из числа топ-команд Ferrari – поэтому этой схемой предусматриваются определенные послабления для Скудерии, которые позволили бы итальянской команде ликвидировать отставание от конкурентов.

Второй теоретический возможный вариант – вступление в силу новых техтребований уже в 2023 году. Оно будет приурочено к уже объявленному ранее переходу на синтетическое топливо. За основу обновленной силовой установки вполне может быть взят нынешний мотор. Одно из важных предложений – использование стандартного, единого для всех производителей мотор-генератора MGU-K. Это позволит снизить себестоимость силовой установки и в идеальном варианте – привлечь в чемпионат новых моторостоителей.