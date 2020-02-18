«Вместо поддержки они всё поливали дерьмом». Кэри раскритиковал прежнее руководство Ф1

Чейз Кэри возглавил Формулу 1 в самом начале 2017 года, когда Liberty Media выкупила права на чемпионат мира. Американский управленец сменил Берни Экклстоуна, который занимал этот пост несколько десятилетий, добившись заметных коммерческих успехов.

В то же время Экклстоун часто критиковал решения, принимаемые в Формуле 1. Классической считается история 2014 года, когда чемпионат перешел на гибридные силовые установки. Берни неоднократно высказывался о них негативно из-за недостаточно громкого звука и «детских болезней» с надежностью.

Под руководством Кэри спорт взял новый курс, стремясь отказаться от перекосов при распределении доходов и сделать условия выступления более равными для команд.

Говоря о подходе Liberty, действующий глава чемпионата раскритиковал подход прежнего менеджмента к решению проблем. На деловой конференции BHMSE в Баку Кэри сказал Motorsport.com: «Были вопросы, с которыми спорт должен был разобраться, но не сделал этого. Я уверен, что есть целый ряд вопросов, включая расходы, которые надо было решить уже давно.

Полагаю, дело в недостаточной организации внутри спорта. Возьмем гибридные моторы и те невероятные технологии, что с ними связаны. Но в годы до нашего прихода люди просто поливали все дерьмом вместо того, чтобы сказать: «Это самые эффективные двигатели, это пример потрясающей технологии». Действуй они так, это был бы пример, как подходить к серьезным проблемам».

Другим примером Кэри назвал подход к формированию календаря и внимание к тем странам, где гонки интересны болельщикам.

«К промоутерской стороне деятельности тоже были вопросы, – сказал он. – Думаю, сейчас все видят нашу силу в этом вопросе, что позитивно. Думаю, что эта сила прежде всего в серьезном спросе [на попадание в календарь]. И для нас очень здорово, что желающих куда больше, чем возможностей.

Мы хотим иметь возможность выбора и найти долговременных партнеров, это было бы здорово. Полагаю, это знак интереса к спорту – того интереса, которого не было прежде, так как спорт не делал того, что требовалось.

Спорт слишком увлекся самокритикой, поливал дерьмом моторы, Берни сам говорил, что не купил бы билет на Гран При.

Но это жалобы, а не решение вопросов. Были проблемы вроде размера расходов, но не было достаточных шагов для их решения. Люди жаловались, но они [прежние боссы] ничего не делали. Обычно в жизни, если у вас есть какие-то сложности, вы решаете их».