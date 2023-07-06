Вместо Имолы Формула 1 опробует новый квалификационный формат в Венгрии и Италии
Идею с привязкой составов резины к квалификационным сегментам решено опробовать на этапе в пригороде Будапешта
Изначально этот эксперимент задумали провести еще в прошлом году, однако в итоге проверку нового формата отложили до Гран При Эмилии-Романьи. Как известно его пришлось отменить из-за непогоды.
Суть идеи в том, что вместо 13 комплектов резины (8 Soft, 3 Medium и 2 Hard) гонщик получает на этап всего 11 (4 Soft, 4 Medium и 3 Hard), но зато появляется дополнительное правило: в первом сегменте квалификации можно ездить только на жестких сликах, во втором – на средних, и лишь в финале разрешено поставить самые мягкие.
Теперь Ф1 приняла решение, что такой формат будет опробован по ходу предстоящих Гран При Венгрии и Италии.
При этом, если сессию объявят дождевой, все ограничения автоматически перестают действовать – как на недавней спринтерской квалификации в Шпильберге.
Новый формат важен в плане природоохранных инициатив, так как позволяет сэкономить 320 комплектов шин на пелотон.
Гран При Венгрии пройдет 21-23 июля, Гран При Италии – 1-3 сентября.
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