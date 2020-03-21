Вместо Гран При Бахрейна Формула 1 покажет безумную гонку в Бразилии-2016

Из-за вынужденного простоя и отсутствия реальных гонок Формула 1 старается развлекать болельщиков как может. В эту субботу организаторы чемпионата пообещали показать повтор Гран При Бразилии 2016 года.

Посмотреть гонку можно будет на официальном сайте чемпионата мира, в официальном аккаунте Формулы 1 на ютьюбе или на странице в фейсбуке. Старт трансляции намечен на 18:00 по московскому времени.

Гран При Бразилии 2016 года запомнился сильным дождем и феноменальным выступлением Макса Ферстаппена. Гонка дважды прерывалась и длилась в общей сложности три часа, однако пилоты смогли преодолеть всю дистанцию. Если вы не смотрели эту гонку или не помните имя победителя, то обязательно воспользуйтесь этим шансом и не читайте заголовки ниже.