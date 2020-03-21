Вместо Гран При Бахрейна Формула 1 покажет безумную гонку в Бразилии-2016
Бесплатная трансляция в интернете начнется сегодня в 18:00 по московскому времени
Из-за вынужденного простоя и отсутствия реальных гонок Формула 1 старается развлекать болельщиков как может. В эту субботу организаторы чемпионата пообещали показать повтор Гран При Бразилии 2016 года.
Посмотреть гонку можно будет на официальном сайте чемпионата мира, в официальном аккаунте Формулы 1 на ютьюбе или на странице в фейсбуке. Старт трансляции намечен на 18:00 по московскому времени.
Гран При Бразилии 2016 года запомнился сильным дождем и феноменальным выступлением Макса Ферстаппена. Гонка дважды прерывалась и длилась в общей сложности три часа, однако пилоты смогли преодолеть всю дистанцию. Если вы не смотрели эту гонку или не помните имя победителя, то обязательно воспользуйтесь этим шансом и не читайте заголовки ниже.
Внимание! Спойлеры:
Предыдущая новость
Гонку Формулы 1 в Монако отменили – но нашу любовь не отменить. Просто посмотрите на эти фотографии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Сергей Иванов
Вместо Гран При Бахрейна Формула 1 покажет безумную гонку в Бразилии-2016
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
Партнер проекта
|
4 июн. - 7 июн.Билеты
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты