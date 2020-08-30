Власти Тосканы разрешили тифози посетить Гран При в Муджелло
На трибуны пустят 2880 человек, продажа билетов стартует 1 сентября
Гран При России не сможет стать первым этапом Формулы 1 в этом сезоне, который пройдет со зрителями на трибунах. Эта честь достанется Гран При Тосканы, который состоится на автодроме в Муджелло уже через две недели.
Ранее мы уже писали о планах организаторов гонки пустить на нее зрителей. Теперь руководство автодрома подтвердило, что власти Тосканы одобрили их план.
«Во время уик-энда, 2880 зрителей смогут посетить мероприятие в каждый из трех дней, – говорится в сообщении от руководства автодрома. – Тысяча из них разместится на центральной трибуне, тысяча – на трибуне Матерасси и еще 880 мест на трибуне 58 зарезервировано для членов клуба Ferrari.
План размещения зрителей, представленный автодромом, одобрен властями Тосканы. Продажа билетов стартует 1 сентября».
В Сочи зрителей будет более чем в десять раз больше. По крайней мере организаторы рассчитывают привлечь 30 тысяч болельщиков. Третьим этапом со зрителями должен стать Гран При Португалии в Портимане, где ожидается от 50 до 60 тысяч зрителей.
Гонка в Муджелло станет 1000-м Гран При Формулы 1 в истории Ferrari.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Тосканы
|Автор
|Сергей Иванов