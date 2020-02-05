Власти Шанхая рекомендовали отменить все спортивные мероприятия
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Судьба Гран При Китая пока не решена, но шансов на его проведение становится меньше.
В Китае продолжается эпидемия коронавируса, которая угрожает проведению в стране Гран При Формулы 1. Накануне число жертв эпидемии дошло до 490 человек. Власти Шанхая, в котором находится трасса Формулы 1, рекомендовали отменить в провинции все спортивные мероприятия с целью предотвращения распространения болезни.
Гран При Китая должен пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля. Ранее FIA заявила, что будет тщательно отслеживать ситуацию и примет решение о проведении этапа в ближайшие недели.
Ранее в Китае на год перенесли чемпионат мира по легкой атлетике, отменили этап Формулы E, а также отборочные турниры к Олимпиаде в Токио по баскетболу, бадминтону и боксу.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Китая Билеты
|Автор
|Иван Матушкин
Власти Шанхая рекомендовали отменить все спортивные мероприятия
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