Власти Шанхая рекомендовали отменить все спортивные мероприятия

В Китае продолжается эпидемия коронавируса, которая угрожает проведению в стране Гран При Формулы 1. Накануне число жертв эпидемии дошло до 490 человек. Власти Шанхая, в котором находится трасса Формулы 1, рекомендовали отменить в провинции все спортивные мероприятия с целью предотвращения распространения болезни.

Гран При Китая должен пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля. Ранее FIA заявила, что будет тщательно отслеживать ситуацию и примет решение о проведении этапа в ближайшие недели.

Ранее в Китае на год перенесли чемпионат мира по легкой атлетике, отменили этап Формулы E, а также отборочные турниры к Олимпиаде в Токио по баскетболу, бадминтону и боксу.