Власти разрешили пустить зрителей на Гран При Великобритании

Власти Великобритании согласились разрешить продажу билетов на трибуны автодрома в Сильверстоуне, где 16-18 июля пройдет этап Формулы 1, пишет The Telegraph. Это сделано вопреки тому, что официально днем отмены ковидных ограничений в стране назначен понедельник 19 июля.

Издание отмечает, что исключение сделано из-за финансовых трудностей автодрома, который сильно пострадал из-за отсутствия зрителей в 2020 году. Предполагается, что в уик-энд трассу посетят около 140 тысяч болельщиков.

Напомним, что этап в Сильверстоуне станет пилотным для Формулы 1, где в субботу пройдет спринтерская, а в воскресенье основная гонка. При этом квалификация состоится вечером в пятницу.