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Власти разрешили пустить зрителей на Гран При Великобритании
Гонка в Сильверстоуне станет первым массовым мероприятием в стране после ковидных ограничений
Власти Великобритании согласились разрешить продажу билетов на трибуны автодрома в Сильверстоуне, где 16-18 июля пройдет этап Формулы 1, пишет The Telegraph. Это сделано вопреки тому, что официально днем отмены ковидных ограничений в стране назначен понедельник 19 июля.
Издание отмечает, что исключение сделано из-за финансовых трудностей автодрома, который сильно пострадал из-за отсутствия зрителей в 2020 году. Предполагается, что в уик-энд трассу посетят около 140 тысяч болельщиков.
Напомним, что этап в Сильверстоуне станет пилотным для Формулы 1, где в субботу пройдет спринтерская, а в воскресенье основная гонка. При этом квалификация состоится вечером в пятницу.
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Власти разрешили пустить зрителей на Гран При Великобритании
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