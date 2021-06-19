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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Власти разрешили пустить зрителей на Гран При Великобритании

Гонка в Сильверстоуне станет первым массовым мероприятием в стране после ковидных ограничений

Власти разрешили пустить зрителей на Гран При Великобритании

Власти Великобритании согласились разрешить продажу билетов на трибуны автодрома в Сильверстоуне, где 16-18 июля пройдет этап Формулы 1, пишет The Telegraph. Это сделано вопреки тому, что официально днем отмены ковидных ограничений в стране назначен понедельник 19 июля.

Издание отмечает, что исключение сделано из-за финансовых трудностей автодрома, который сильно пострадал из-за отсутствия зрителей в 2020 году. Предполагается, что в уик-энд трассу посетят около 140 тысяч болельщиков.

Напомним, что этап в Сильверстоуне станет пилотным для Формулы 1, где в субботу пройдет спринтерская, а в воскресенье основная гонка. При этом квалификация состоится вечером в пятницу.

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Почему из Williams ушел глава команды? Оказалось, все просто

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Почему из Williams ушел глава команды? Оказалось, все просто
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