Власти Майами согласились на проведение Гран При

Идея организации этапа Формулы 1 в Майами уже несколько лет упирается в противодействие местных жителей. В итоге первоначальный амбициозный план устроить гонку в окрестностях стадиона Hard Rock надолго завяз в согласованиях на различном уровне.

Однако постепенно дело все же продвигалось вперед ценой множества уступок и отказа от первоначальных задумок. В четверг стало известно, что депутаты округа Майами-Гарденс окончательно согласились на тот вариант проведения Гран При, который был выработан в ходе переговоров.

Он предусматривает полный отказ от использования городских улиц – трасса будет целиком проложена по парковкам у стадиона Hard Rock. Кроме того, никакие заезды не будут начинаться раньше 14:30 по местному времени, дабы не мешать школьным занятиям, а также после наступления темноты.

Также организаторы Гран При пообещали округу 5 миллионов долларов «на развитие местной общины» – в первый год будет выплачен $1 млн, остаток суммы равными долями распределят еще на девять лет.

Наконец, местные компании получат преимущество при выборе поставщиков в период подготовки и проведения Гран При.

Все эти условия, оформленные в Меморандум о взаимопонимании между мэром Майами-Гарденс Родни Харрисом, Liberty Media и владельцем Hard Rock Стивеном Россом, убедили местных депутатов поддержать идею проведения Гран При.

Голосование принесло единогласную поддержку проекта – это значит, что теперь никакие выступления жителей уже не будут иметь значения, а все вопросы будут решаться на уровне властей округа и организаторов этапа.

При самом удачном развитии событий Формула 1 сможет провести гонку во Флориде уже в 2022 году.