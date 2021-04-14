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Формула 1 / Гран При Канады / Новость

Власти Канады усомнились в необходимости Гран При-2021

Автор:
, редактор

Карантин и финансовые показатели могут привести к отмене гонки

Власти Канады усомнились в необходимости Гран При-2021

В Канаде продолжают сомневаться в целесообразности проведения Гран При Формулы 1 в этом году. Ранее стало известно, что из-за перспективы недопуска зрителей на трибуны организаторы запросили у правительства страны дополнительные 6 миллионов долларов. Однако премьер-министр Квебека Франсуа Лего не уверен, что регион это нужно.

«Нас беспокоит вопрос о том, что будет с нашим контрактом на Гран При с 2022-го по 2029-й годы, если мы пропустим 2021-й, – цитирует Лего Radio Canada. – Не надо забывать, что Гран При приносит большую экономическую выгоду, ведь деньги из-за рубежа тратятся в Квебеке.

Однако, нам надо быть уверенными, что мы потратим меньше, чем получим».

Кроме финансовых, у проведения Гран При есть и другие препятствия. Для организации гонки необходимо разрешение от властей Канады на нарушение карантинных правил со стороны работников Формулы 1. Пока оно не было получено.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Канады Билеты
Автор Иван Матушкин

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