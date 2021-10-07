Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Норрис в Ferrari? Да, его об этом спросили
Формула 1 Новости

Власти Италии согласились оплатить три Гран При в Имоле

Автор:
, Редактор

В регионе рассчитывают подписать договор с Формулой 1 в ближайшее время

Власти Италии согласились оплатить три Гран При в Имоле

Правительство Италии нашло источники финансирования в размере 20 миллионов долларов, которые будут выделены на развитие региона Эмилии-Романьи с период с 2022 по 2025 годы. В частности, 12 миллионов из тих денег пойдут на оплату проведения трех этапов Формулы 1 на трассе в Имоле.

Соглашение с организаторыми чемпионата пока не подписано, однако власти региона подают это так, что теперь препятствий для проведения по меньшей мере трех этапов в Имоле попросту нет. Так что контракт будет заключен в самое ближайшее время.

Формула 1 вернулась в Формулу 1 в 2020 году после 13-летнего перерыва. Однако тогда, как и в этом году этап становился заменой из-за невозможности проведения гонки в другой локации по причине ковидных ограничений. Теперь речь идет о полноценном месте в календаре чемпионата.

Власти региона также подтвердили, что хотят провести Гран При под довольно оригинальным названием этапа «Сделано в Италии».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Норрис в Ferrari? Да, его об этом спросили

Предыдущая новость

Норрис в Ferrari? Да, его об этом спросили
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams

7 ч
2
Формула 1

Норрис в Ferrari? Да, его об этом спросили

1 ч
3
Формула 1

Хэмилтон об угрозе отказа мотора: Здесь мы готовы лучше

2 ч
4
Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

7 ч
5
Формула 1

Вольф: Хэмилтон волшебник, а Расселл ученик

5 ч
Самое важное:
Власти Италии согласились оплатить три Гран При в Имоле
Формула 1

Власти Италии согласились оплатить три Гран При в Имоле

38мин
Норрис в Ferrari? Да, его об этом спросили
Формула 1

Норрис в Ferrari? Да, его об этом спросили

1 ч
Мазепин уже был на трассе в Турции. Просто давно
Формула 1

Мазепин уже был на трассе в Турции. Просто давно

1 ч
Леклер и Окон не сошлись в выборе чемпиона-2021
Формула 1

Леклер и Окон не сошлись в выборе чемпиона-2021

2 ч
Хэмилтон об угрозе отказа мотора: Здесь мы готовы лучше
Формула 1

Хэмилтон об угрозе отказа мотора: Здесь мы готовы лучше

2 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Больше от
Сергей Иванов
Норрис в Ferrari? Да, его об этом спросили Гран При Турции
Формула 1

Норрис в Ferrari? Да, его об этом спросили

Мазепин уже был на трассе в Турции. Просто давно Гран При Турции
Формула 1

Мазепин уже был на трассе в Турции. Просто давно

Хэмилтон об угрозе отказа мотора: Здесь мы готовы лучше Гран При Турции
Формула 1

Хэмилтон об угрозе отказа мотора: Здесь мы готовы лучше

Самое читаемое Сегодня

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams
Формула 1 Формула 1

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams

Норрис в Ferrari? Да, его об этом спросили
Формула 1 Формула 1

Норрис в Ferrari? Да, его об этом спросили

Хэмилтон об угрозе отказа мотора: Здесь мы готовы лучше
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон об угрозе отказа мотора: Здесь мы готовы лучше

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи
Формула 1 Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

Вольф: Хэмилтон волшебник, а Расселл ученик
Формула 1 Формула 1

Вольф: Хэмилтон волшебник, а Расселл ученик

Анализ: чем грозит Хэмилтону отказ от замены мотора
Формула 1 Формула 1

Анализ: чем грозит Хэмилтону отказ от замены мотора

Леклер на подиуме, Феттель в очках. Пять прогнозов на ГП Турции
Формула 1 Формула 1

Леклер на подиуме, Феттель в очках. Пять прогнозов на ГП Турции

Бывший пилот Ф1 призвал отстранить Мазепина
Формула 1 Формула 1

Бывший пилот Ф1 призвал отстранить Мазепина

Самое важное:

Власти Италии согласились оплатить три Гран При в Имоле
Формула 1 Формула 1

Власти Италии согласились оплатить три Гран При в Имоле

Норрис в Ferrari? Да, его об этом спросили
Формула 1 Формула 1

Норрис в Ferrari? Да, его об этом спросили

Мазепин уже был на трассе в Турции. Просто давно
Формула 1 Формула 1

Мазепин уже был на трассе в Турции. Просто давно

Леклер и Окон не сошлись в выборе чемпиона-2021
Формула 1 Формула 1

Леклер и Окон не сошлись в выборе чемпиона-2021

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.