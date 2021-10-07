Власти Италии согласились оплатить три Гран При в Имоле

Правительство Италии нашло источники финансирования в размере 20 миллионов долларов, которые будут выделены на развитие региона Эмилии-Романьи с период с 2022 по 2025 годы. В частности, 12 миллионов из тих денег пойдут на оплату проведения трех этапов Формулы 1 на трассе в Имоле.

Соглашение с организаторыми чемпионата пока не подписано, однако власти региона подают это так, что теперь препятствий для проведения по меньшей мере трех этапов в Имоле попросту нет. Так что контракт будет заключен в самое ближайшее время.

Формула 1 вернулась в Формулу 1 в 2020 году после 13-летнего перерыва. Однако тогда, как и в этом году этап становился заменой из-за невозможности проведения гонки в другой локации по причине ковидных ограничений. Теперь речь идет о полноценном месте в календаре чемпионата.

Власти региона также подтвердили, что хотят провести Гран При под довольно оригинальным названием этапа «Сделано в Италии».

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