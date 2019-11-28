Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Власти Италии готовы проводить Гран При в Муджелло вместо Монцы

Поделились
Комментарии
Власти Италии готовы проводить Гран При в Муджелло вместо Монцы
Автор:
, редактор
28 нояб. 2019 г., 07:00

Итальянские власти могут перенести национальный Гран При в Муджелло из Монцы, когда у той истечет контракт с Ф1.

В прошедшем мае руководство автодрома в Монце на пять лет продлило контракт с Формулой 1 на проведение Гран При Италии. Ходили слухи, что организаторы гонки испытывают серьезные финансовые трудности, но теперь они получили право проводить Гран При до 2024 года. Однако, глава регионального совета Тосканы Эудженио Джани считает, что затем Гран При с большой вероятностью переберется на трассу Ferrari в Муджелло.

«Шансы высоки, – сказал Джани в интервью La Gazzetta dello Sport. – Ferrari владеет трассой и ей придется сделать большие инвестиции, чтобы провести там Гран При. Мы также пока не знаем, сможет ли Монца перестроить свою трассу в ближайшие пять лет. Адаптировать ее к текущим потребностям. Муджелло – достойная альтернатива».

Перед продлением контракта с Монцей ходили слухи, что из-за высокой стоимости проведения гонки календарь может вообще лишиться Гран При Италии. Руководители Ф1 из Liberty Media уже неоднократно заверяли, что стремятся сохранить в календаре исторические гонки.

Читайте также:

Следующая новость
10 потерянных шансов на подиум. Карьера Хюлькенберга в 22-х слайдах

Предыдущая новость

10 потерянных шансов на подиум. Карьера Хюлькенберга в 22-х слайдах

Следующая новость

Латифи выступит за Williams в 2020 году

Латифи выступит за Williams в 2020 году
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
1 день
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

10 потерянных шансов на подиум. Карьера Хюлькенберга в 22-х слайдах

2
DTM

Девушки мечты с Dream Race в Японии: галерея

3
Формула 1

На кону $5 млн. Что решится в Абу-Даби в Кубке конструкторов

4
Формула 1

Никакой Нико. Почему Хюлькенберг так и не завоевал ни одного подиума

5
Формула 1

Латифи выступит за Williams в 2020 году

39мин

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Феттель в третий раз стал отцом
F1

Феттель в третий раз стал отцом

Ферстаппен: Победы помогли Honda остаться в Формуле 1
F1

Ферстаппен: Победы помогли Honda остаться в Формуле 1

Латифи выступит за Williams в 2020 году
F1

Латифи выступит за Williams в 2020 году

Власти Италии готовы проводить Гран При в Муджелло вместо Монцы
F1

Власти Италии готовы проводить Гран При в Муджелло вместо Монцы

10 потерянных шансов на подиум. Карьера Хюлькенберга в 22-х слайдах
F1

10 потерянных шансов на подиум. Карьера Хюлькенберга в 22-х слайдах

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.