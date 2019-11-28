Власти Италии готовы проводить Гран При в Муджелло вместо Монцы
Итальянские власти могут перенести национальный Гран При в Муджелло из Монцы, когда у той истечет контракт с Ф1.
В прошедшем мае руководство автодрома в Монце на пять лет продлило контракт с Формулой 1 на проведение Гран При Италии. Ходили слухи, что организаторы гонки испытывают серьезные финансовые трудности, но теперь они получили право проводить Гран При до 2024 года. Однако, глава регионального совета Тосканы Эудженио Джани считает, что затем Гран При с большой вероятностью переберется на трассу Ferrari в Муджелло.
«Шансы высоки, – сказал Джани в интервью La Gazzetta dello Sport. – Ferrari владеет трассой и ей придется сделать большие инвестиции, чтобы провести там Гран При. Мы также пока не знаем, сможет ли Монца перестроить свою трассу в ближайшие пять лет. Адаптировать ее к текущим потребностям. Муджелло – достойная альтернатива».
Перед продлением контракта с Монцей ходили слухи, что из-за высокой стоимости проведения гонки календарь может вообще лишиться Гран При Италии. Руководители Ф1 из Liberty Media уже неоднократно заверяли, что стремятся сохранить в календаре исторические гонки.
Читайте также:
Предыдущая новость
10 потерянных шансов на подиум. Карьера Хюлькенберга в 22-х слайдах
Следующая новость
Латифи выступит за Williams в 2020 году
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Власти Италии готовы проводить Гран При в Муджелло вместо Монцы
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
Партнер проекта