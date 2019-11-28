Власти Италии готовы проводить Гран При в Муджелло вместо Монцы

В прошедшем мае руководство автодрома в Монце на пять лет продлило контракт с Формулой 1 на проведение Гран При Италии. Ходили слухи, что организаторы гонки испытывают серьезные финансовые трудности, но теперь они получили право проводить Гран При до 2024 года. Однако, глава регионального совета Тосканы Эудженио Джани считает, что затем Гран При с большой вероятностью переберется на трассу Ferrari в Муджелло.

«Шансы высоки, – сказал Джани в интервью La Gazzetta dello Sport. – Ferrari владеет трассой и ей придется сделать большие инвестиции, чтобы провести там Гран При. Мы также пока не знаем, сможет ли Монца перестроить свою трассу в ближайшие пять лет. Адаптировать ее к текущим потребностям. Муджелло – достойная альтернатива».

Перед продлением контракта с Монцей ходили слухи, что из-за высокой стоимости проведения гонки календарь может вообще лишиться Гран При Италии. Руководители Ф1 из Liberty Media уже неоднократно заверяли, что стремятся сохранить в календаре исторические гонки.