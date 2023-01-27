Власти Британии назвали действия Сулайема «неуважительными и непрофессиональными»
Действия президента FIA раскритиковали в Палате лордов национального парламента
Письмо в адрес Мохаммеда Бин Сулайема направил Лорд Скривен – в документе содержится критика за запрет пилотам делать политические заявления и недовольство тем, что президент FIA не ответил на прошлое письмо, направленное ему 90 парламентариями еще минувшей весной.
«Прошел почти год с того момента, как вы получили наше предыдущее послание, – написал Скривен. – Но мы так и не удостоились вашего ответа. Ваша неспособность ответить вызывает у нас серьезные опасения, так как выглядит неуважением и непрофессионализмом.
Почему вы считаете, что можете игнорировать парламентариев? Или полагаете, что опасения по поводу соблюдения прав человека и политики FIA не заслуживают внимания? Мы написали вам, чтобы выразить озабоченность, связанную с публичными вопросами. Мы ожидаем от FIA открытости и прозрачности.
Должен заметить, что я все еще ожидаю ответа на наше письмо от 16 марта 2022 года, а нынешнее послание придаю огласке ради прозрачности и интересов общества».
В документе отдельно выражена мысль, что действия FIA направлены персонально против Льюиса Хэмилтона, который больше других в Ф1 славится интересом к политике.
«Я с большой тревогой узнал о решении FIA запретить гонщикам Формулы 1 высказываться на темы, которые вы считаете политическими, – написал Лорд Скривен. – Такой подход призван оградить страны, принимающие Формулу 1, от проверки справедливости.
Также мне совершенно ясно, что эта политика нацелена на сэра Льюиса Хэмильтона, наиболее прямолинейного из ваших гонщиков, чьи комментарии о странах с ужасной репутацией в области прав, особенно о Бахрейне и Саудовской Аравии, несомненно, не были бы позитивно восприняты этими коррумпированными и жестокими режимами».
Помимо письма Бену Сулайему, лорд Скривен недавно высказал ту же мысль в социальных сетях.
В ответ на публикацию президента, в которой тот поблагодарил сотрудников FIA за их усилия, недовольный законотворец написал: «Было бы куда лучше, если бы вы любезно ответили 90 европейским парламентариям на вопросы о правах человека, заданные в марте 2022 года, а не игнорировали нас!».
FIA пока никак не ответила лорду.
Вассер рассказал, как Ferrari сможет завоевать титул
Поп-звезды и скандал на $400 млн. Что известно о новом спонсоре Alfa Romeo
Самое важное:
Мнение: по силам ли Вассеру привести Ferrari к титулу?
Мнение: по силам ли Вассеру привести Ferrari к титулу? Мнение: по силам ли Вассеру привести Ferrari к титулу?
«Больше не у кого спросить совета». Марко вспомнил последнюю встречу с Матешицем
«Больше не у кого спросить совета». Марко вспомнил последнюю встречу с Матешицем «Больше не у кого спросить совета». Марко вспомнил последнюю встречу с Матешицем
Баттон примет участие в«24 часах Ле-Мана» на машине NASCAR
Баттон примет участие в«24 часах Ле-Мана» на машине NASCAR Баттон примет участие в«24 часах Ле-Мана» на машине NASCAR
Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман
Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.