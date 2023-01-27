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Письмо в адрес Мохаммеда Бин Сулайема направил Лорд Скривен – в документе содержится критика за запрет пилотам делать политические заявления и недовольство тем, что президент FIA не ответил на прошлое письмо, направленное ему 90 парламентариями еще минувшей весной.

«Прошел почти год с того момента, как вы получили наше предыдущее послание, – написал Скривен. – Но мы так и не удостоились вашего ответа. Ваша неспособность ответить вызывает у нас серьезные опасения, так как выглядит неуважением и непрофессионализмом.

Почему вы считаете, что можете игнорировать парламентариев? Или полагаете, что опасения по поводу соблюдения прав человека и политики FIA не заслуживают внимания? Мы написали вам, чтобы выразить озабоченность, связанную с публичными вопросами. Мы ожидаем от FIA открытости и прозрачности.

Должен заметить, что я все еще ожидаю ответа на наше письмо от 16 марта 2022 года, а нынешнее послание придаю огласке ради прозрачности и интересов общества».

В документе отдельно выражена мысль, что действия FIA направлены персонально против Льюиса Хэмилтона, который больше других в Ф1 славится интересом к политике.

«Я с большой тревогой узнал о решении FIA запретить гонщикам Формулы 1 высказываться на темы, которые вы считаете политическими, – написал Лорд Скривен. – Такой подход призван оградить страны, принимающие Формулу 1, от проверки справедливости.

Также мне совершенно ясно, что эта политика нацелена на сэра Льюиса Хэмильтона, наиболее прямолинейного из ваших гонщиков, чьи комментарии о странах с ужасной репутацией в области прав, особенно о Бахрейне и Саудовской Аравии, несомненно, не были бы позитивно восприняты этими коррумпированными и жестокими режимами».

Помимо письма Бену Сулайему, лорд Скривен недавно высказал ту же мысль в социальных сетях.

В ответ на публикацию президента, в которой тот поблагодарил сотрудников FIA за их усилия, недовольный законотворец написал: «Было бы куда лучше, если бы вы любезно ответили 90 европейским парламентариям на вопросы о правах человека, заданные в марте 2022 года, а не игнорировали нас!».

FIA пока никак не ответила лорду.