В апреле в Бельгии вступил в силу запрет на любые массовые мероприятия, действующий до конца лета. Этап Ф1 исторически проходил в Спа в последние дни августа, в нынешнем сезоне гонка должна была состояться за два дня до снятия запрета.

Это оставляло организаторам чемпионата две альтернативы – или пробовать найти для этапа новое место в календаре, или проводить его за закрытыми дверями. В итоге решено было сохранить дату 30 августа, но оставить трибуны пустыми. В пятницу руководство страны дало этим планам официальное одобрение.

«Мы получили разрешение от правительства на проведение гонки, – подтвердил Motorsport.com коммерческий директор этапа Стейн Де Бувер. – У нас уже были базовые договоренности с Ф1, но чтобы продолжать подготовку, требовалось официальное подтверждение».

Ожидается, что детали организации этапа станут известны в ближайшие дни. Liberty освободила организаторов от промоутерского взноса в FOM, так как устроители не смогут компенсировать свои расходы продажей билетов.

«Идея в том, чтобы организовать партнерство с Ф1 таким образом, чтобы региону не пришлось ничего платить, – объяснил Де Бувер. – У гонки Формулы 1 в Спа 50-летняя история, эти соревнования очень важны для Бельгии.

Мы активно работали с Королевским автоклубом и FIA, чтобы определить абсолютный минимум необходимого персонала. Это около 1000 человек. Каждая команда будет своего рода семьей, и между собой они общаться не будут.

Сейчас мы формулируем все это на бумаге, чтобы понять, как контролировать все моменты – от организации питания до обеспечения защитными масками». Представитель бельгийского этапа отметил, что в Спа намерены очень внимательно следить за тем, как пройдут первые этапы сезона, и перенимать опыт.

«Мы тесно взаимодействуем с другими промоутерами, – рассказал собеседник Motorsport.com. – Австрийцы будут первыми, и мы намерены скопировать у них то, что сработает. После каждой гонки мы будем получать отчет, из которого узнаем, что оказалось эффективным, а что – не очень. И тогда поймем, какой может быть наша собственная организация.

Главные усилия мы направим на установление социальной дистанции и максимальную чистоту. Для нас это очень важно».

Кроме того, организаторы Гран При Бельгии объявили, что все обладатели билетов на гонку 2020 года смогут или сдать их за полную стоимость или использовать без доплат в сезоне-2021.