Власти Австралии: Гран При будет, но это не точно

Гран При Австралии должен состояться уже в следующие выходные, однако из-за коронавируса разговоры о возможной отмене этапа до сих пор не стихают. Из-за этого власти австралийского штата Виктория, где находится Мельбурн, в среду собрали пресс-конференцию.

«Пока все говорит о том, что организаторы Формулы 1 намерены провести этап, – цитирует агентство Reuters министра туризма штата Мартина Пакулу. – Все приготовления уже проводятся, мы ожидаем, что на этой неделе к нам прибудет основное оборудование и команды. Так что фактически весь чемпионат уже будет здесь в течении нескольких ближайших дней.

Но при этом я понимаю, что ситуация развивается очень быстро, и есть вещи, которые мы не можем контролировать. Есть решения которые принимаются на уровне властей государства и даже иностранными властями.

Так что в целом я полон надежд на проведение Гран При, но не могу сказать, что абсолютно в этом уверен».