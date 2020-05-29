Владельцы Williams решили продать команду

Команда Формула 1 Williams призналась, что может сменить владельца. Сегодня гоночный коллектив опубликовал официальное заявление об этом. Вот что там сказано:

«Совет директоров Williams Grand Prix Engineering изучает все возможные стратегические варианты. Эти варианты включают, но не ограничиваются, привлечение нового капитала для бизнеса, отчуждение части компании миноритарному инвестору, продажу крупного пакета акций и полную продажу всей компании.

На данный момент окончательное решение не принято. В то же время для облегчения переговоров с различными заинтересованными сторонами компания объявляет о запуске формальной процедуры продажи бизнеса».

В Williams наняли финансовых советников, которые проведут аудит компании и помогут найти потенциальных покупателей. В команде признались, что еще не вели обсуждений о полной продаже бизнеса. В то же время Williams говорили с возможными инвесторами о вложениях в команду.

Совет директоров Williams Grand Prix Engineering оставляет за собой право прервать процесс [продажи команды] в любой момент. В таком случае об этом будет выпущено официальное заявление. Совет директоров также оставляет за собой право отказаться от возможных предложений [заинтересованных сторон].

По итогам 2019 года Williams зафиксировала убыток в 13 млн фунтов стерлингов ($16 млн по текущему курсу). Сезон-2018 компания завершила с прибылью в £12,9 млн ($15,9 млн). Выручка группы Williams упала со £176,5 млн в 2018-м до £160,2 млн в 2019-м. Если учитывать не всю компанию, а только команду Формулы 1, то чистый убыток в сезоне-2019 составил £10,1 млн. Годом ранее команда сработала в плюс.

По словам исполнительного директора Williams Майка О’Дрисколла, доходы снизились из-за сильного снижения выплат от Формулы 1. Каждый участник чемпионата получает свою долю прибыли в зависимости от результатов. Постоянные финиши Williams на последних местах привели к уменьшению этой части дохода.

О’Дрисколл также признался, что команда больше не получает деньги от своего титульного спонсора, компании ROKiT.

В начале года Williams продала свое самое доходное – инженерное – подразделение. Команда также заложила свою базу и коллекцию исторических автомобилей.