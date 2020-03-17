Владельцы Ferrari выделили 10 млн евро на борьбу с коронавирусом

Семья Аньелли, являющаяся совладельцем компании Ferrari и концерна Fiat-Chrysler, объявила о запуске программы поддержки усилий государства и общества по борьбе с коронавирусом – от которого Италия в настоящий момент страдает сильнее любой другой европейской страны.

Аньелли пожертвовали 10 миллионов евро государственным структурам, которые занимаются борьбой с пандемией на национальном уровне, и общественным организациям, которые поддерживают систему здравоохранения в Пьемонте (в этом регионе находится Турин, где расположена штаб-квартира концерна Fiat-Chrysler).

Также компании, совладельцами которых являются Аньелли (включая Ferrari), совместно с другими крупными итальянскими фирмами приняли участие в закупках медицинского оборудования – а занимающаяся лизингом автотранспорта компания Leasys предоставила несколько десятков автомобилей для доставки больным и пожилым людям еды и медикаментов.