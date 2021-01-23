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Формула 1 / Новость

Владельцы Ф1 из Liberty Media решили привлечь 500 миллионов долларов

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Владельцы Ф1 из Liberty Media решили привлечь 500 миллионов долларов
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Американская компания выпустила в продажу акции, а собранные средства направит на приобретение новых активов

Хотя эта новость и не имеет непосредственного отношения к Формуле 1, но однозначно показывает надежное финансовое положение нынешнего владельца чемпионата, Liberty Media.

В пятницу стало известно о запуске подразделения Liberty Media Acquisition Corporation (LMAC), которое займется инвестициями привлеченных средств. В продажу поступили 50 миллионов его акций, начальная стоимость которых составляет 10 долларов за штуку.

Главой LMAC стал знакомый поклонникам Ф1 генеральный директор Liberty Грег Маффей. Кроме того, в официальном заявлении сказано об «интересе к свободно торгуемым акциям Formula One Group».

Главным объектом инвестирования LMAC станут медиа, в том числе цифровые, а также музыкальные, развлекательные, телекоммуникационные и технологические компании.

В Liberty увидели возможность именно сейчас, когда рынок находится в сложной ситуации из-за пандемии, выгодно выкупить хорошие активы, стоимость которых в дальнейшем вырастет. 

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Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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