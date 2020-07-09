Дорогие читатели!

Меня зовут Кристиан Ниммерфоль. Я возглавляю немецкую редакцию Motorsport.com. За прошедшие сутки на мой твиттер подписалось множество людей от Мексики до России. Похоже, мой вчерашний анонс этой колонки привлек чересчур много внимания от поклонников Формулы 1 со всего мира. Что же, пора мне рассказать, что именно я анонсировал.

У меня есть информация о том, что владелец компании Red Bull Дитрих Матешиц дал распоряжение Хельмуту Марко. Приказ касается контракта с Себастьяном Феттелем. Распоряжение звучит так: «Верни его домой».

Инструкция Матешица означает, что Феттель должен оказаться в команде Red Bull Racing не позднее 2021 года. У Макса Ферстаппена с командой Милтон-Кейнса долгосрочный контракт. В таком случае Алекса Элбона отправят в AlphaTauri, а Даниила Квята уволят.

Я действительно писал, что эта новость будет более значительной для рынка пилотов Формулы 1, чем недавнее сообщение о Фернандо Алонсо в Renault. Для немецкоязычной аудитории (а именно для нее я пишу в твиттере) это действительно так.

Впрочем, чтобы весь сценарий с переходом Феттеля осуществился, необходимо, чтобы произошло следующее:

Первое: результаты Алекса Элбона должны оставаться намного хуже результатов Макса Ферстаппена.

Второе: Матешиц должен убедить семью Ювидхъя, которой принадлежат 51% акций Red Bull, что возвращение в команду Феттеля станет хорошей идеей.

Третье: Феттель должен этого захотеть. И у него должно хватить смелости бросить вызов Максу Ферстаппену после того, как сложилось противостояние Себа с Шарлем Леклером.

После этого (и только после этого) действительно может состояться подписание контракта между Феттелем и Red Bull.

Здесь будет уместно процитировать песню Райнхарда Фендриха, самого популярного певца в моей родной Австрии. Он написал эту песню 30 лет назад, но мы слушаем её и сейчас: она называется «Я из Австрии» и служит чем-то вроде неофициального гимна нашей страны.

Твои лучшие дни давно позади,

Да и худшие тоже в прошлом.

Немного осталось от былой славы.

Скажи, кто еще снимает шляпу пред тобой?

[...]

Ты можешь поступать так, как пожелаешь,

Но подобно леднику в апреле

Лед тает в моей душе.

Даже если мы сами об этом забыли,

Ты все еще из моего племени.

Если бы я не предупредил моих неавстрийских читателей о том, откуда эта цитата, вы могли бы решить, что это написал болельщик Формулы 1 об отношениях Феттеля и команды Red Bull.

Дитрих Матешиц (при всех его прочих достоинствах) отличается прекрасной памятью. Он не забыл, что именно Феттель принес Red Bull первую победу в Формуле 1 в 2008-м – в Монце на Toro Rosso. И что именно Феттель остается единственным гонщиком, кто принес Red Bull чемпионский титул. А, точнее, четыре титула в промежутке с 2010 по 2013 год.

То, что сейчас Феттель рискует остаться без места в Ф1 с репутацией проигравшего, ранит Матешица. Люди, которые знают Дитриха, понимают, насколько сильно он из-за этого переживает. И теперь он хочет вернуть Феттеля домой, чтобы дать Себу возможность достойно попрощаться с Формулой 1.

С точки зрения Red Bull это будет не поступком из жалости, а неожиданной удачей. Феттель знает, как выигрывать гонки Формулы 1, а по чистой скорости Себ точно не уступает Элбону. Да, Элбон выполняет отличную работу – но он сделан не из чемпионского теста. Ну или не из того сорта теста, которое необходимо для триумфа за рулем Red Bull. Спросите об этом у Квята и Гасли.

При этом за Элбона говорит его тайский паспорт. В Формуле 1 почему-то принято не обращать внимания на то, что Дитрих Матешиц владеет только 49% акций компании Red Bull. 51% принадлежит наследникам Чалерма Ювидхъи: человека, который придумал энергетический напиток и первым начал его продажи в одном из регионов Таиланда.

Если забыть о тайских связях Элбона, вариант с возвращением Феттеля в команду кажется беспроигрышным. Возьмем рекламный аспект. С 2021 года гонки Формулы 1 в Австрии начнет показывать Servus TV – канал, принадлежащий Red Bull. Прежде он не транслировал Гран При. Что может быть лучше для привлечения внимания аудитории, чем дуэт Ферстаппена и Феттеля в команде Red Bull?

Организаторы Гран При Австрии также будут в восторге. В последние годы на «Ред Булл Ринг» регулярно высаживается оранжевый десант из Нидерландов: болельщики Макса Ферстаппена активно заполняют трибуны. Для выручки автодрома было бы здорово добавить к ним фанатов из Германии, который как раз лишились собственного Гран При в Хоккенхайме.

Наконец, сам регион DACH, куда обычно включают Германию, Австрию и Швейцарию, крайне важен для Red Bull в плане продаж энергетических напитков. Если вы еще не забыли, это основной бизнес компании Матешица.

В плане человеческих отношений к возвращению Феттеля также нет препятствий. Матешиц его ценит. И понимает намного лучше, чем условного Льюиса Хэмилтона с его инстаграмом и умением себя позиционировать. Себастьян соцсети не ведет; такой приземленный подход более понятен для Дитриха.

А еще Феттель недавно купил хижину в горах Штирии – родной области Матешица. Не удивлюсь, если Дитрих лично помогал Себу с подбором домика. Впрочем, что касается недвижимости, то это не более чем мое предположение.

Дитрих Матешиц обнимает Себастьяна Феттеля Фото: Red Bull

Личная симпатия и привязанность к Феттелю есть не только у Матешица, но и у Хельмута Марко – человека, которого поставили руководить всей автоспортивной системой Red Bull. Австриец выступал в Формуле 1 как гонщик, но его самым ярким моментом в чемпионате стал Гран При Абу-Даби 2010 года. Тогда он стоял на пьедестале почета с Феттелем и праздновал первый титул в истории Red Bull.

Хельмут не забудет этого. Себастьян тоже. Не зря Марко оказался первым человеком, которому Феттель позвонил, как только узнал о своем увольнении из Ferrari.

До сих пор Хельмут Марко говорил: «Мы не можем себе позволить содержать в команде двух звезд». Феттель оказывался вне поле зрения Red Bull из-за своей зарплаты. Но, похоже, финансовый вопрос был урегулирован в минувший понедельник – в эфире того самого Servus TV. Там Себастьян прямо сказал, что деньги для него не станут определяющим фактором: благодаря успехам в Формуле 1 чемпион уже получил необходимую финансовую независимость.

Помимо рассказа о деньгах Феттель сделал еще одно важное признание: у него нет желания завершать карьеру в Ф1 и он не видит возможности попасть в Mercedes. Вся эта программа выглядела как один сплошной флирт между Феттелем и Red Bull. Особенно когда дело дошло до Кристиана Хорнера, который и не думал сопротивляться попыткам ведущего поговорить о шансах Себастьяна вернуться в команду.

В эфире присутствовал и Макс Ферстаппен. Голландец также дал понять: он не будет возражать против прихода Феттеля в Red Bull.

Видеть такого расслабленного Феттеля, сидящего в окружении своей гоночной семьи, которая не переставала любить его – особое чувство. Каждый, кто на это смотрит, может ощутить тот героический статус, который имеет Себастьян в глазах Red Bull. И понять, как сильно Феттель ценит этот микроклимат, сложившийся в его отношениях с командой.

Когда мы наблюдаем за Феттелем в обстановке Red Bull и в расположении Ferrari, мы видим двух разных людей. В первом случае это обаятельный шкодливый проказник, который шутит и наслаждается расслабленной атмосферой. Во втором случае перед нами сосредоточенный экс-чемпион мира, у которого выросло немало седых волос за последние пять лет.

Не поймите меня неправильно: переход Себастьяна далек от завершения. Все вовлеченные стороны усиленно это опровергают.

Но каждый раз, когда я заговариваю об этом с участниками процесса, меня не покидает ощущение: я попал в больное место. На словах мои собеседники называют историю с возвращением Феттеля «полной чепухой», но при этом их комментарии всегда оставляют им пространство для маневра. Они словно пытаются намекнуть: нет дыма без огня.

В ближайшие недели мы узнаем, приведет ли недавний флирт к полноценному воссоединению двух давних партнеров. Если так, нас ждет прекрасная история. Для Германии. Для болельщиков. Для всей Формулы 1. Матешиц, Марко и Феттель уже добились невероятных результатов – и эта история заслуживает красивого финала.

Верните его домой.