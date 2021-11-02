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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Владелец Mercedes: Хэмилтону пора проиграть титул

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Владелец Mercedes: Хэмилтону пора проиграть титул

За пять Гран При до конца сезона-2021 Льюис Хэмилтон на 12 очков отстает от Макса Ферстаппена в личном зачете Формулы 1. Британец не проигрывал титул с 2016 года, но владелец команды Mercedes в DTM Губерт Гаупт считает, что Льюису пора уступить первое место другому гонщику.

«Пришло время кому-то кроме Льюиса стать чемпионом мира, – сказал Гаупт Sport 1. – Для Формулы 1 будет очень круто, если титул выиграет Red Bull. Так что я надеюсь, что Ферстаппену это удастся».

Ожидается, что на трех последних этапах сезона преимущество за счет конфигураций трасс будет у Mercedes, но ближайшие этапы в Мексике и Бразилии должны больше подойти Red Bull. По мнению Гаупта, Ферстаппену по силам создать на них нужный запас:

«Есть еще трассы, которые лучше подходят Mercedes. Но если Макс наберет много очков на двух ближайших этапах, то получит преимущество в борьбе».

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