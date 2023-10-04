Владелец команды, которую FIA не пустила в Ф1, попробовал купить AlphaTauri
Основатель компании Rodin Cars Дэвид Дикер, чью заявку на дебют в чемпионате мира в итоге отклонили, рассказал о других своих попытках пробиться в Большие Призы
Команда Rodin Carlin входила в число семи претендентов, направивших в FIA заявку на присоединение к Формуле 1 с 2025 года. Она прошла во второй тур отбора, но там получила отказ вместе с Hitech и LKYSUNZ.
В понедельник стало известно, что положительного ответа дождались только американцы из Andretti.
Как выяснилось, для Дэвида Дикера, который является основателем новозеландской компании Rodin Cars, это уже не первая подобная неудача. В интервью изданию Racer он признался, что ранее уже пытался выкупить у концерна Red Bull команду AlphaTauri.
«Мы вели переговоры, но озвученная мне стоимость сделки оказалась коммерчески невыгодной, – объяснил Дикер. – На подобные вопросы всегда нужно смотреть с позиций бизнеса. В Формуле 1 все отлично разбираются в гоночных моментах, но я не уверен, что могу сказать то же самое про деловые аспекты.
Я общался с несколькими людьми, мы дошли до конкретики. Возможно, в ближайшие недели у меня появится еще больше информации, но пока условия выглядят неинтересно».
На прямой вопрос о стоимости, которую ему назвали, бизнесмен ответил: «Знаете, я бы согласился, если бы счел сделку выгодной. Но просто не готов платить 800 или 900 миллионов долларов за AlphaTauri. При этом мы продолжаем изучение вариантов».
Дикер добавил, что в 2020 году его компания едва не выкупила Williams, а также вела переговоры в Sauber и Haas.
«Я допустил ошибку, когда Williams выставили на продажу, – признал новозеландец. – Тогда можно было легко приобрести их. Мы много общались с Williams, я видел их отчеты и реальное положение дел – и даже сделал им предложение (в итоге команда предпочла инвесторов из фонда Dorilton Capital – прим.ред.).
Мои люди говорили и с другими участниками чемпионата, прежде всего с Sauber и Haas, которые постоянно присутствуют на рынке. Тогда можно было выкупить и их, причем гораздо дешевле, чем сейчас. Увы, я упустил эту возможность».
Мнение: с 2026 года нынешние шины станут слишком крупными для Формулы 1
«Сайнс не так талантлив, зато стабильнее». Ральф Шумахер сравнил пилотов Ferrari
«Им стоило оставить Лоусона». Херберт счел ошибкой выбор AlphaTauri на 2024-й
«Им стоило оставить Лоусона». Херберт счел ошибкой выбор AlphaTauri на 2024-й «Им стоило оставить Лоусона». Херберт счел ошибкой выбор AlphaTauri на 2024-й
Лоусон выступит за AlphaTauri и на Гран При Катара
Лоусон выступит за AlphaTauri и на Гран При Катара Лоусон выступит за AlphaTauri и на Гран При Катара
Риккардо ответил, выйдет ли на старт в Катаре
Риккардо ответил, выйдет ли на старт в Катаре Риккардо ответил, выйдет ли на старт в Катаре
Самое важное:
Грожан подал в суд на команду Andretti, которая не продлила с ним контракт
Грожан подал в суд на команду Andretti, которая не продлила с ним контракт Грожан подал в суд на команду Andretti, которая не продлила с ним контракт
«Им стоило оставить Лоусона». Херберт счел ошибкой выбор AlphaTauri на 2024-й
«Им стоило оставить Лоусона». Херберт счел ошибкой выбор AlphaTauri на 2024-й «Им стоило оставить Лоусона». Херберт счел ошибкой выбор AlphaTauri на 2024-й
Галерея: Aston Martin выставит гиперкар Valkyrie в «Ле-Мане» 2025 года
Галерея: Aston Martin выставит гиперкар Valkyrie в «Ле-Мане» 2025 года Галерея: Aston Martin выставит гиперкар Valkyrie в «Ле-Мане» 2025 года
«Сайнс не так талантлив, зато стабильнее». Ральф Шумахер сравнил пилотов Ferrari
«Сайнс не так талантлив, зато стабильнее». Ральф Шумахер сравнил пилотов Ferrari «Сайнс не так талантлив, зато стабильнее». Ральф Шумахер сравнил пилотов Ferrari
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.