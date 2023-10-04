Владелец команды, которую FIA не пустила в Ф1, попробовал купить AlphaTauri

Команда Rodin Carlin входила в число семи претендентов, направивших в FIA заявку на присоединение к Формуле 1 с 2025 года. Она прошла во второй тур отбора, но там получила отказ вместе с Hitech и LKYSUNZ.

В понедельник стало известно, что положительного ответа дождались только американцы из Andretti.

Как выяснилось, для Дэвида Дикера, который является основателем новозеландской компании Rodin Cars, это уже не первая подобная неудача. В интервью изданию Racer он признался, что ранее уже пытался выкупить у концерна Red Bull команду AlphaTauri.

«Мы вели переговоры, но озвученная мне стоимость сделки оказалась коммерчески невыгодной, – объяснил Дикер. – На подобные вопросы всегда нужно смотреть с позиций бизнеса. В Формуле 1 все отлично разбираются в гоночных моментах, но я не уверен, что могу сказать то же самое про деловые аспекты.

Я общался с несколькими людьми, мы дошли до конкретики. Возможно, в ближайшие недели у меня появится еще больше информации, но пока условия выглядят неинтересно».

На прямой вопрос о стоимости, которую ему назвали, бизнесмен ответил: «Знаете, я бы согласился, если бы счел сделку выгодной. Но просто не готов платить 800 или 900 миллионов долларов за AlphaTauri. При этом мы продолжаем изучение вариантов».

Дикер добавил, что в 2020 году его компания едва не выкупила Williams, а также вела переговоры в Sauber и Haas.

«Я допустил ошибку, когда Williams выставили на продажу, – признал новозеландец. – Тогда можно было легко приобрести их. Мы много общались с Williams, я видел их отчеты и реальное положение дел – и даже сделал им предложение (в итоге команда предпочла инвесторов из фонда Dorilton Capital – прим.ред.).

Мои люди говорили и с другими участниками чемпионата, прежде всего с Sauber и Haas, которые постоянно присутствуют на рынке. Тогда можно было выкупить и их, причем гораздо дешевле, чем сейчас. Увы, я упустил эту возможность».