Владелец Формулы 1 рассказал, за какую сумму хотел бы продать чемпионат
Генеральный директор Liberty Media Грер Маффей отметил, что в случае продажи стоимость Ф1 составила бы много миллиардов долларов – но таких планов у больших боссов нет
В начале 2023 года гоночные по гоночным СМИ прошла волна публикаций о желании саудовских инвесторов выкупить Формулу 1 у нынешних хозяев из Liberty Media. Тогда прозвучали цифра, что американские инвесторы, которые в 2017 году приобрели главный гоночный чемпионат за $4,4 млрд, уже довели его стоимость до $15,2 млрд (по состоянию на январь).
Саудиты якобы посулили $20 млрд, но сделка не состоялась, при этом никаких официальных комментариев по этому поводу так и не последовало.
Недавно эту историю вспомнили в подкасте Walker Webcast, гостем которого стал генеральный директор Liberty Media Грег Маффей.
Он объяснил: «Если наша компания продает один из своих активов, нам предстоит выплатить корпоративные налоги, а затем распределить прибыль между совладельцами – они тоже выплатят с этих денег налоги. Но тут все дело в умении ждать нужного момента.
Сейчас у нас нет никаких планов и даже намерений продавать [Ф1]. Но это правда, продажа возможна – особенно по прошествии времени, когда больше не будет необходимости платить корпоративный налог. Однако сейчас состояние компании и ее работа настроены так, что речь о продаже не идет».
Он добавил: «Должен сказать, что прежде мы уже работали с саудитами в нескольких совместных проектах. Это и их домашний Гран При, и спонсорский контракт с Aramco. Но переговоров о приобретении Ф1 у нас с ними никогда не было.
Кроме того, должен признать, что $20 миллиардов – не особенно привлекательная цена. Мне бы хотелось получить куда больше. Сейчас у нас большие планы на будущее».
Грей Маффей, генеральный директор Liberty Media Corporation
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
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