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Формула 1 Новости

Владелец Ferrari: Бинотто и его команде пора повзрослеть

Джон Элканн подтвердил, что верит Маттиа Бинотто. Пока верит

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Владелец Ferrari: Бинотто и его команде пора повзрослеть
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Маттиа Бинотто стал главой команды Ferrari в 2019 году. После серии неудачных сезонов, команда под его руководством в 2022 году смогла сделать машину, на которой возможно выиграть чемпионат.

Однако череда ошибок со стороны Скудерии по ходу сезона привела к тому, что сейчас команда не просто не борется с Red Bull за титул, но скорее вынуждена защищаться от Mercedes в сражении за второе место в Кубке конструкторов.

На этом фоне появились слухи о том, что 2022 год может стать последним для Бинотто на посту главы Скудерии. И об этом журналисты Gazetta Dello Sport в Монце спросили у Джона Элканна, наследника семьи Аньелли, которой Энцо Феррари в свое время продал свою компанию и команду.

Сейчас Элканн является в частности председателем совета директоров Ferrari и крупнейшим акционером компании.

«Я доверяю Маттиа Бинотто, – подтвердил Элканн. – Но ему и его команде нужно стать взрослее. Мы точно можем выиграть чемпионат, мы здесь для этого.

То, чего добилась команда и ее инженеры в этом году заслуживает благодарности. Но нет сомнений, что работа на фабрике в Маранелло, в боксах, за рулем болидов должна быть улучшена. Я не доволен происходящем, так как считаю, что мы можем добиться большего.

Для меня целью является победа Ferrari в Кубке конструкторов и в личном зачете до 2026 года, чтобы Шарль Леклер взял титул. У нас прекрасная машина и два блестящих пилота, мы сможем этого добиться».

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