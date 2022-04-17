Владелец Aston Martin ответил на слова критиков

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В этом сезоне команда Aston Martin остается единственной, кто еще не заработал очков. И это несколько диссонирует с грандиозными планами ее владельца Лоуренса Стролла. Критики его методов даже сравнивают положение команды с историей Toyota в Формуле 1: марка в свое время потратила большие деньги на участие в чемпионате, но так и не добилась значительных успехов.

Однако сам Стролл продолжает уверять, что все идет ровно так, как он и планировал.

«Мы нанимаем великолепных специалистов каждую неделю, – цитирует Стролла издание Insideracing.com. – Строительство новой фабрики также идет очень хорошо. И у нас отличные спонсоры и партнеры.

Мы только в начале второго года нашего пятилетнего плана, который должен привести нас к победе в чемпионате.

Все, что нам для этого нужно сходится вместе. С нами теперь Майк Крак, который отвечает перед Мартином Уитмаршем и осуществляет руководство техническим отделом и оперативное управление. Остальные сотрудники амбициозны и полны оптимизма. Мы идем верным путем».