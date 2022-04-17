Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Магнуссен о Шумахере: С такой фамилией Мику непросто Следующая / AlphaTauri готовит обновления к этапу в Имоле
Формула 1 Новости

Владелец Aston Martin ответил на слова критиков

По словам Лоуренса Стролла, у его команды нет вообще никаких проблем

Автор:
, Редактор
Владелец Aston Martin ответил на слова критиков
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В этом сезоне команда Aston Martin остается единственной, кто еще не заработал очков. И это несколько диссонирует с грандиозными планами ее владельца Лоуренса Стролла. Критики его методов даже сравнивают положение команды с историей Toyota в Формуле 1: марка в свое время потратила большие деньги на участие в чемпионате, но так и не добилась значительных успехов.

Однако сам Стролл продолжает уверять, что все идет ровно так, как он и планировал.

«Мы нанимаем великолепных специалистов каждую неделю, – цитирует Стролла издание Insideracing.com. – Строительство новой фабрики также идет очень хорошо. И у нас отличные спонсоры и партнеры.

Мы только в начале второго года нашего пятилетнего плана, который должен привести нас к победе в чемпионате.

Все, что нам для этого нужно сходится вместе. С нами теперь Майк Крак, который отвечает перед Мартином Уитмаршем и осуществляет руководство техническим отделом и оперативное управление. Остальные сотрудники амбициозны и полны оптимизма. Мы идем верным путем».

Читайте также:
Поделились
Магнуссен о Шумахере: С такой фамилией Мику непросто
Предыдущая новость

Магнуссен о Шумахере: С такой фамилией Мику непросто
Следующая новость

AlphaTauri готовит обновления к этапу в Имоле

AlphaTauri готовит обновления к этапу в Имоле
Больше от
Сергей Иванов
Окон пообещал очень скоро увидеть Пиастри на старте Формулы 1
Формула 1

Окон пообещал очень скоро увидеть Пиастри на старте Формулы 1

AlphaTauri готовит обновления к этапу в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

AlphaTauri готовит обновления к этапу в Имоле

Глава Alpine согласился отдать Пиастри, чтобы сохранить Алонсо
Формула 1

Глава Alpine согласился отдать Пиастри, чтобы сохранить Алонсо

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Феттель обеспокоен потерей классических этапов: Ф1 – это бизнес
Формула 1

Феттель обеспокоен потерей классических этапов: Ф1 – это бизнес

Еще один экс-босс команды Ф1 посоветовал Феттелю уйти
Формула 1

Еще один экс-босс команды Ф1 посоветовал Феттелю уйти

Технический анализ: Red Bull начала борьбу за снижение веса Гран При Австралии
Формула 1

Технический анализ: Red Bull начала борьбу за снижение веса

Самое важное:

Норрис рассказал, каким представляет идеальный календарь Ф1
Формула 1 Формула 1

Норрис рассказал, каким представляет идеальный календарь Ф1

Окон пообещал очень скоро увидеть Пиастри на старте Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Окон пообещал очень скоро увидеть Пиастри на старте Формулы 1

Бинотто: Никто не запрещает Леклеру и Сайнсу бороться
Формула 1 Формула 1

Бинотто: Никто не запрещает Леклеру и Сайнсу бороться

Версия: Mercedes козлит из-за коробки передач
Формула 1 Формула 1

Версия: Mercedes козлит из-за коробки передач

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.