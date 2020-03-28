Вход запрещен. 10 пилотов, которых нынешние правила Суперлицензии оставили бы без Формулы 1

Себастьян Феттель (дебютировал в 2007 году) 1 / 11 Фотограф: Sutton Images Карьеру Себа можно назвать отличным примером того, как вредны порой строгие нормы. Феттель дебютировал за рулем машины Ф1 в пятничной тренировке Гран При Турции 2006 года. На тот момент 19-летний новичок имел в активе два сезона в Формуле BMW (второе место и титул) и год в европейской Ф3 (пятое место). Формула BMW завершила свою историю еще до введения нынешних правил, потому сложно в точности рассчитать баллы. Но так как это была совсем базовая категория на машинках с мотоциклетными моторами, уступающая даже современной Ф4, успехи в ней едва ли принесли бы много очков Суперлицензии. Потому с высокой долей вероятности у Феттеля не набралось бы 25 баллов, необходимых для статуса «пятничного гонщика». Да и его дебют следующим летом в Индианаполисе, где немец заменил в BMW Sauber травмированного Роберта Кубицу, тоже не выглядит очевидным. К тому времени у Себастьяна было 38 гарантированных баллов благодаря выступлениям в Формуле 3, но этого количества, как известно, недостаточно для выхода на старт гонки.

Юдзи Иде (дебютировал в 2006 году) 2 / 11 Фотограф: XPB Images Разобрав сложный случай на примере Феттеля, перейдем к куда более простым. Японец Юдзи Иде, которого едва ли помнят нынешние болельщики, пришел в Формулу 1 в 2006 году с командой Super Aguri. В Формуле Nippon (сейчас это Суперформула) он был одним из лидеров, закончив сезоны вторым и третьим, но этих баллов все не хватило бы для дебюта в чемпионате мира. Отношения Иде с Формулой 1 не сложились с самого начала. Гонщик не говорил по-английски, не знал трасс и допускал ошибки. В итоге у Юдзи всего после четырех Гран При отозвали Суперлицензию. В качестве предлога для такого решения использовали аварию Иде на первом круге гонки в Имоле,

Тьягу Монтейру (дебютировал в 2005 году) 3 / 11 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images Португалец Тьягу Монтейру, высшей точкой карьеры которого стал подиум «гонки шести машин» в Индианаполисе, попал в Ф1 непростой дорожкой через «Ле-Ман», американский Champ Car и Мировую серию Nissan. Хотя в таланте будущей звезды Туринга сомнений ни у кого не было, по системе баллов Монтейру никогда не оказался бы в Jordan и на том пьедестале Гран При США. Читайте также: Незамеченная катастрофа. Как авария едва не прервала карьеру Монтейру

Аллан Макниш (дебютировал в 2002 году) 4 / 11 Фотограф: Toyota Racing Нынешний босс Audi в Формуле Е Аллан МакНиш провел много сезонов в роли тест-пилота команд Ф1. Так много, что его потенциальные баллы за прежние успехи в Формуле 3000 давно сгорели. За это время шотландец победил в Ле-Мане и стал чемпионом американской марафонской серии ALMS, но формально его дебют в составе Toyota F1 по нынешним правилам был бы невозможен.

Маркус Эрикссон (дебютировал в 2014 году) 5 / 11 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images В последние годы сочетание некоторой скорости, подкрепленной большими деньгами, открыло двери Ф1 многим пилотам. В Формуле 2 Маркус Эрикссон ни разу не финишировал выше итоговой шестой позиции. Он стал одним из последних, кому посчастливилось проскочить в чемпионат до введения нынешних правил – впрочем, там все быстро встало на свои места.

Адриан Сутиль (дебютировал в 2007 году) 6 / 11 Фотограф: Эрколе Коломбо В Формуле 3 немец был главным соперником Льюиса Хэмилтона, а в Ф1 провел 128 гонок (а мог бы и того больше, умей он контролировать свои эмоции в ночных заведениях). Заслуживал ли Сутиль места в пелотоне? Несомненно. Получил бы он его в наши дни, став чемпионом японской Ф3 и вторым (за Льюисом) в аналогичной европейской серии? Нет.

Паскаль Верляйн (дебютировал в 2016 году) 7 / 11 Фотограф: Александр Триниц Немцу очень повезло, что он рано попал в поле зрения Mercedes. Автопроизводитель привлекал Верляйна к тестам Ф1 еще в 2014-м, что дало гонщику возможность уже тогда оформить Суперлицензию по старым – и несоизмеримо менее жестким – правилам. Дебют Паскаля в Гран При состоялся в 2016-м. Его Суперлицензия продолжала действовать, хотя в чемпионате уже ввели новую схему. И по бальной системе чемпион DTM никогда не попал бы в пелотон.

Роберт Кубица (дебютировал в 2006 году, вернулся в 2019-м) 8 / 11 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Однажды полученная Суперлицензия утрачивает силу после трех лет без выступлений в Ф1, но восстановить ее несложно – достаточно показать хорошую скорость, проехав на тестах 300 км. Как известно, это удалось Роберту без проблем. Куда больше сложностей у Кубицы было бы с первоначальным получением пропуска в Ф1 по нынешним правилам: даже его титула в Формуле Renault 3.5 для этого оказалось бы мало, ведь кроме этого у поляка было только седьмое место в европейской Ф3.

Дженсон Баттон (дебютировал в 2000 году) 9 / 11 Фотограф: BMW AG Еще один чемпион мира в нашем списке. Уже став мудрее, Дженсон признавался, что, пожалуй, чуть поспешил с переходом в Ф1. Но когда тебе 20, и ты получаешь приглашение стартовать в Гран При – тут не до раздумий. К счастью для Баттона, 20 лет назад никому и в голову не пришло запретить его дебют: проведя два необходимых сезона в молодежных сериях, он добыл лишь титул в «школьной» Формуле Ford и третье место в британской Ф3. Кстати, титул там он проиграл Марку Хайнсу – слышали о таком?

Макс Ферстаппен (дебютировал в 2015 году) 10 / 11 Фотограф: Red Bull Content Pool Тот самый пилот, чей пример так перепугал гоночных чиновников, что привел к появлению нынешних драконовских правил. Макс подписал контракт с командой Формулы 1 в 16 лет, провел первую гонку в 17, а в 18 поднялся на вершину подиума. Теперь повторить его путь даже у самого талантливого пилота не получится при всем желании, а сам Ферстаппен наверняка посмеивается над тем, как ловко устроил карьеру. Ведь в своем единственном сезоне между картингом и Ф1 – это была европейская Формула 3 – Макс финишировал только третьим