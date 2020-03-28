Вход запрещен. 10 пилотов, которых нынешние правила Суперлицензии оставили бы без Формулы 1
В наши дни даже самый талантливый гонщик не сможет попасть в Формулу 1, не имея 40 баллов Суперлицензии. Мы решили вспомнить, кто остался бы за бортом чемпионата мира, действуй те же условия с начала XXI века
Себастьян Феттель (дебютировал в 2007 году)
Фотограф: Sutton Images
Карьеру Себа можно назвать отличным примером того, как вредны порой строгие нормы. Феттель дебютировал за рулем машины Ф1 в пятничной тренировке Гран При Турции 2006 года. На тот момент 19-летний новичок имел в активе два сезона в Формуле BMW (второе место и титул) и год в европейской Ф3 (пятое место).
Формула BMW завершила свою историю еще до введения нынешних правил, потому сложно в точности рассчитать баллы. Но так как это была совсем базовая категория на машинках с мотоциклетными моторами, уступающая даже современной Ф4, успехи в ней едва ли принесли бы много очков Суперлицензии. Потому с высокой долей вероятности у Феттеля не набралось бы 25 баллов, необходимых для статуса «пятничного гонщика».
Да и его дебют следующим летом в Индианаполисе, где немец заменил в BMW Sauber травмированного Роберта Кубицу, тоже не выглядит очевидным. К тому времени у Себастьяна было 38 гарантированных баллов благодаря выступлениям в Формуле 3, но этого количества, как известно, недостаточно для выхода на старт гонки.
Юдзи Иде (дебютировал в 2006 году)
Фотограф: XPB Images
Разобрав сложный случай на примере Феттеля, перейдем к куда более простым. Японец Юдзи Иде, которого едва ли помнят нынешние болельщики, пришел в Формулу 1 в 2006 году с командой Super Aguri. В Формуле Nippon (сейчас это Суперформула) он был одним из лидеров, закончив сезоны вторым и третьим, но этих баллов все не хватило бы для дебюта в чемпионате мира.
Отношения Иде с Формулой 1 не сложились с самого начала. Гонщик не говорил по-английски, не знал трасс и допускал ошибки. В итоге у Юдзи всего после четырех Гран При отозвали Суперлицензию. В качестве предлога для такого решения использовали аварию Иде на первом круге гонки в Имоле,
Тьягу Монтейру (дебютировал в 2005 году)
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Португалец Тьягу Монтейру, высшей точкой карьеры которого стал подиум «гонки шести машин» в Индианаполисе, попал в Ф1 непростой дорожкой через «Ле-Ман», американский Champ Car и Мировую серию Nissan. Хотя в таланте будущей звезды Туринга сомнений ни у кого не было, по системе баллов Монтейру никогда не оказался бы в Jordan и на том пьедестале Гран При США.
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Аллан Макниш (дебютировал в 2002 году)
Фотограф: Toyota Racing
Нынешний босс Audi в Формуле Е Аллан МакНиш провел много сезонов в роли тест-пилота команд Ф1. Так много, что его потенциальные баллы за прежние успехи в Формуле 3000 давно сгорели. За это время шотландец победил в Ле-Мане и стал чемпионом американской марафонской серии ALMS, но формально его дебют в составе Toyota F1 по нынешним правилам был бы невозможен.
Маркус Эрикссон (дебютировал в 2014 году)
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
В последние годы сочетание некоторой скорости, подкрепленной большими деньгами, открыло двери Ф1 многим пилотам. В Формуле 2 Маркус Эрикссон ни разу не финишировал выше итоговой шестой позиции. Он стал одним из последних, кому посчастливилось проскочить в чемпионат до введения нынешних правил – впрочем, там все быстро встало на свои места.
Адриан Сутиль (дебютировал в 2007 году)
Фотограф: Эрколе Коломбо
В Формуле 3 немец был главным соперником Льюиса Хэмилтона, а в Ф1 провел 128 гонок (а мог бы и того больше, умей он контролировать свои эмоции в ночных заведениях). Заслуживал ли Сутиль места в пелотоне? Несомненно. Получил бы он его в наши дни, став чемпионом японской Ф3 и вторым (за Льюисом) в аналогичной европейской серии? Нет.
Паскаль Верляйн (дебютировал в 2016 году)
Фотограф: Александр Триниц
Немцу очень повезло, что он рано попал в поле зрения Mercedes. Автопроизводитель привлекал Верляйна к тестам Ф1 еще в 2014-м, что дало гонщику возможность уже тогда оформить Суперлицензию по старым – и несоизмеримо менее жестким – правилам. Дебют Паскаля в Гран При состоялся в 2016-м. Его Суперлицензия продолжала действовать, хотя в чемпионате уже ввели новую схему. И по бальной системе чемпион DTM никогда не попал бы в пелотон.
Роберт Кубица (дебютировал в 2006 году, вернулся в 2019-м)
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Однажды полученная Суперлицензия утрачивает силу после трех лет без выступлений в Ф1, но восстановить ее несложно – достаточно показать хорошую скорость, проехав на тестах 300 км. Как известно, это удалось Роберту без проблем. Куда больше сложностей у Кубицы было бы с первоначальным получением пропуска в Ф1 по нынешним правилам: даже его титула в Формуле Renault 3.5 для этого оказалось бы мало, ведь кроме этого у поляка было только седьмое место в европейской Ф3.
Дженсон Баттон (дебютировал в 2000 году)
Фотограф: BMW AG
Еще один чемпион мира в нашем списке. Уже став мудрее, Дженсон признавался, что, пожалуй, чуть поспешил с переходом в Ф1. Но когда тебе 20, и ты получаешь приглашение стартовать в Гран При – тут не до раздумий. К счастью для Баттона, 20 лет назад никому и в голову не пришло запретить его дебют: проведя два необходимых сезона в молодежных сериях, он добыл лишь титул в «школьной» Формуле Ford и третье место в британской Ф3. Кстати, титул там он проиграл Марку Хайнсу – слышали о таком?
Макс Ферстаппен (дебютировал в 2015 году)
Фотограф: Red Bull Content Pool
Тот самый пилот, чей пример так перепугал гоночных чиновников, что привел к появлению нынешних драконовских правил. Макс подписал контракт с командой Формулы 1 в 16 лет, провел первую гонку в 17, а в 18 поднялся на вершину подиума. Теперь повторить его путь даже у самого талантливого пилота не получится при всем желании, а сам Ферстаппен наверняка посмеивается над тем, как ловко устроил карьеру. Ведь в своем единственном сезоне между картингом и Ф1 – это была европейская Формула 3 – Макс финишировал только третьим
Кими Райкконен (дебютировал в 2001 году)
Фотограф: Sutton Images
До того, как выйти на старт дебютной гонки Ф1, Макс Ферстаппен успел провести почти полсотни стартов в разных «младших» чемпионатах. Вдобавок, составленная его отцом программа тестов, как поговаривают, насчитывала много тысяч километров. Потому голландец, хоть и был юн годами, смог полноценно подготовиться к переходу в Большие Призы.
У сына раллийного механика Матти Райкконена не было ни денег, ни всего остального для столь серьезной подготовки. Он провел всего 23 гонки и выиграл титул в Формуле Renault перед тем, как приехать на тесты Sauber. Там все с удивлением и опаской смотрели на неизвестного паренька. Но только до того момента, пока он не сел за руль машины Формулы 1
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Как получить Суперлизензию по действующим правилам:
Если у спортсмена никогда прежде не было Суперлицензии, он должен соответствовать всем перечисленным ниже требованиям:
- быть не младше 18 лет
- иметь действующую гоночную лицензию класса А
- иметь действующую водительскую лицензию своей страны, которая не отозвана, не приостановлена и никаким иным способом не запрещает ему езду по обычным дорогам
- сдать FIA теоретический тест на знание спортивных правил Ф1
- по ходу двух сезонов провести как минимум 80% от полного чемпионата в одной из перечисленных гоночных серий
- заработать за три предыдущих сезона минимум 40 баллов в перечисленных гоночных сериях
Список чемпионатов, которые учитывает FIA, равно как и количество начисляемых баллов, регулярно обновляется. Туда входят ведущие первенства в кольцевых гонках и картинге. При этом существуют строгие требования по количеству этапов, разнообразию трасс и числу участников – если они не выполнены, баллы за такой чемпионат не присваиваются.
Если в календарь чемпионата входят этапы по ходу двух разных календарных лет (как в Формуле Е, WEC или различных зимних сериях), гонщик вправе засчитать баллы в один из сезонов по своему выбору. В каждом сезоне можно засчитывать баллы максимум от двух чемпионатов.
Если же у спортсмена прежде была Суперлицензия, но ее действие приостановлено после трех лет без выступлений в Гран При, то для восстановления достаточно проехать 300 км в течение максимум двух дней на машине Ф1 современного поколения с гоночной скоростью. Это можно сделать на тестах, сертифицированных национальной федерацией или на официальных тестах Ф1.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Дженсон Баттон В Магазин , Кими Райкконен В Магазин , Аллан Макниш , Тьягу Монтейру , Юдзи Иде , Роберт Кубица , Себастьян Феттель В Магазин , Адриан Сутиль , Макс Ферстаппен В Магазин , Паскаль Верляйн
|Автор
|Норман Фишер
Вход запрещен. 10 пилотов, которых нынешние правила Суперлицензии оставили бы без Формулы 1
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