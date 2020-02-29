Вирус против гонок. Как эпидемия Covid-19 может перекроить календари чемпионатов

Коронавирус Covid-19 уже затронул мир гонок: Формула 1 и Формула Е отменили этапы в Китае. В случае с Гран При Ф1 официально объявлено о переносе гонки, но пока слабо верится, что ей найдут новое место в календаре. Кроме того, DTM перенесла тесты из Монцы в немецкий Хоккенхайм, а несколько испанских чемпионатов решили не ехать на предсезонную сессию в Барселону.

В феврале одну из итальянских команд Ф2 и Ф3, приехавшую в Бахрейн на официальные тесты, несколько часов не хотели впускать в страну, но потом все же дали разрешение на въезд. Разбираемся в том. на что еще может повлиять эпидемия коронавируса.

Формула 1 продолжает тесты, а в Барселоне уже зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Число заболевших острой респираторной инфекцией, которая вызвана коронавирусом, по всему миру стремится к сотне тысяч человек. В планетарном масштабе это не слишком много, но все же потенциальную угрозу нельзя недооценивать. Действенной вакцины против пришедшей из Китая болезни у медиков сейчас нет. При этом инфекция легко передается воздушно-капельным путем и имеет высокий уровень смертности.

Не считая КНР больше всего заболевших коронавирусом зарегистрировано в Республике Корея, Италии и Японии. В Азии одним из центров эпидемии оказался Иран: там в числе заболевших есть даже представители руководства страны. Оттуда эпидемия начала распространяться на Ближний Восток.

Из Италии, куда его занесли туристы с Тайваня, Covid-19 уже пробрался в соседние Австрию, Францию и Германию, а затем дошел до Испании, Великобритании и Нидерландов. Общее число выявленных носителей вируса в Европе приближается к тысяче, умерших почти 20 человек. Если вспомнить, что о первом заболевшем в Ломбардии стало известно ровно неделю назад, скорость развития эпидемии наводит на самые невеселые выводы.

По всей видимости, к лету медики возьмут ситуацию под полный контроль, но до этого времени сложно делать предсказания, куда еще успеет распространиться коронавирус.

В паддоке Ф1 на тестах в Барселоне признают, что отслеживают развитие событий, испытывают некоторое волнение и перестраивают маршруты своих сотрудников, которым уже скоро ехать на первый этап в Австралию.

Однако все это пока только цветочки. Попробуем проанализировать, каким может быть дальнейшее развитие событий в случае негативного развития событий. И начнем с Формулы 1, которая собирается начать новый сезон через две недели в Австралии.

Премьер-министр этой страны Скотт Моррисон в четверг заявил: «Опираясь на советы медиков, мы пришли к выводу, что есть все основания говорить о риске скорой глобальной эпидемии коронавируса». Пока в стране зафиксировано 24 заболевших и ни одного смертельного случая. В этот уик-энд в стране проходит дебютный этап нового сезона мирового Супербайка, а уже совсем скоро в Мельбурн должна приехать Формула 1.

В штате Виктория, где расположен город, сейчас четверо заболевших. Местные власти готовы к борьбе с коронавирусом и явно не намерены повторить итальянский сценарий. Потому пока про отмену Гран При Австралии никто не говорит. Однако за неделю ситуация может серьезно изменится. Решающими станут ближайшие дни, которые покажут динамику ситуации.

Стартовая решетка Гран При Австралии в Мельбурне

Вероятность проведения Гран При Бахрейна 22-24 марта куда ниже. Вирус проник в островное государство Персидского залива из Ирана: пока в Бахрейне заболели 33 человека, смертельных случаев нет. Власти уже запретили перелеты в ряд соседних стран, закрыли школы, и сейчас ситуация остается напряженной.

Как стало известно Motorsport.com, в Австралии и Бахрейне сейчас оперативно разрабатывается процедура въезда для тех, кто прибыл из потенциально опасных стран. Это первичный тест сразу после приземления и короткий – не более четырех часов – карантин в ожидании результатов. Если подозрений нет, гость может продолжать свое путешествие. Тем, у кого есть симптомы простуды, будет уделяться особое внимание.

Что же касается Вьетнама, то всего десять дней назад местные организаторы уверяли, что предпримут все меры и непременно проведут дебютный Гран При 3-5 апреля. Официально известно о 16 заболевших в деревнях поблизости от Ханоя, причем это количество остается стабильным.

Но если учесть общую неблагоприятную картину в странах Азии и темпы распространения Covid-19 в Корее, не исключена возможность резкого выхода ситуации из-под контроля и запрета на проведение гонки.

Что до европейской части чемпионата, которая начнется в мае, то делать прогнозы на такой срок сложнее. Но пока говорить о том, что эти Гран При непременно состоятся, тоже не стоит.

Оценка влияния эпидемии Covid-19 на этапы Формулы 1

Дата Соревнование Трасса Вероятность отмены 15 марта Гран При Австралии Мельбурн средняя 22 марта Гран При Бахрейна Сахир выше средней 5 апреля Гран При Вьетнама Ханой очень высокая 19 апреля Гран При Китая Шанхай этап отменен 3 мая Гран При Нидерландов Зандфорт существует 10 мая Гран При Испании Барселона существует 24 мая Гран При Монако Монте-Карло существует

Формуле Е, похоже, повезет еще меньше. Участники чемпионата уже успели провести три уик-энда, в эти дни в Марокко проходит четвертый. А вот дальше в календаре стоит гонка в Риме.

Захотят ли команды ехать в Италию – пусть даже не на север, где больше всего заболевших, а в центральную часть Апеннинского «сапога» – большой вопрос. В Милане уже сейчас закрыты школы и музеи, а если учесть долгий инкубационный период вируса, за месяц картина едва ли сильно улучшится. Куда вероятнее, что инфекция может достигнуть Рима.

Вероятность гонки в Париже в середине апреля чуть выше. Пока Франция занимает третье место в Европе по числу выявленных случаев (41 заболевший, двое умерших). Но тут уже организаторы серии могут увязать судьбу двух гонок и вместе с Италией отказаться и от поездки во Францию.

Что же касается майского этапа в Сеуле, то его уже сейчас можно смело вычеркивать из своих планов – в последние дни в Корее фиксируют даже больше новых случаев заболевания, чем в Китае, и на ближайшее время стране совершенно точно не до гонок, тем более в центре своей столицы.

Оценка влияния эпидемии Covid-19 на этапы Формулы Е

Дата Город Страна Вероятность отмены 29 февраля Марракеш Марокко этап проходит 4 апреля Рим Италия очень высокая 18 апреля Париж Франция существует 3 мая Сеул Республика Корея максимальная

Еще одна важная серия – MotoGP. Ее босс Кармело Эспелета в недавнем видеообращении на официальном сайте заверил, что чемпионат не позволит себе никакой самодеятельности и будет строго следовать решениям властей тех стран, где проходят этапы.

Новый сезон стартует 6-8 марта в Катаре. Страна уже закрыла свои границы для тех, кто приезжает из Италии и Японии. Ради персонала команд сделана смягчающая оговорка, но части болельщиков теперь придется отказаться от поездки в Доху. В самом Катаре пока не зафиксированы случаи Covid-19, но это едва ли надолго. В то же время, счет до старта уик-энда уже идет на дни, и Гран При с высокой вероятностью все же успеет пройти по графику.

Со следующим этапом в Таиланде все куда сложнее. Географическое положение и уже 41 заболевший говорят, что до 22 марта, когда гонщики должны выйти на старт, можно ожидать негативного сценария. Но пока все в MotoGP готовятся к выступлению в Бурираме.

Уик-энды в США и Аргентине наверняка состоятся, хотя заболевшие есть уже и в Южной Америке. Что же касается трех европейских гонок в мае, то больше всего вопросов к итальянской, тогда как к двум другим применимы те же слова, что и в отношении этапов Ф1 по ходу последнего весеннего месяца.

Оценка влияния эпидемии Covid-19 на этапы MotoGP

Дата Место проведения Страна Вероятность отмены 8 марта «Лосаил» Катар низкая 22 марта Бурирам Таиланд выше средней 5 апреля Остин США низкая 19 марта «Термас-де-Рио-Ондо» Аргентина низкая 3 мая Херес Испания существует 17 мая Ле-Ман Франция существует 31 мая Мизано Италия высокая

Если подводить итог – коварная болезнь, которую многие уже называют причиной грядущих проблем в экономике, имеет шансы испортить жизнь и поклонникам гонок. Можно почти не сомневаться в отмене корейского этапа Формулы Е, под угрозой соревнования на территории Италии, в зоне риска Вьетнам и Таиланд. Наверняка пострадают и какие-то чемпионаты рангом пониже.

И теперь для всех в гоночном мире важно, как поведут себя организаторы. Весьма вероятно, что стоит хоть кому-то из них отменить свой этап из соображений предосторожности, как возникнет лавинообразный эффект. Ну а болельщикам остается надеяться на силу медицинской науки.

Использованы данные BNO News и других открытых источников

Цифры приведены по состоянию на утро 28 февраля