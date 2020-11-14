Випс не претендует на место Элбона в Red Bull

Юри Випс стал резервным пилотом Red Bull и AlphaTauri на Гран При Турции. Эстонец в этом сезоне смог досрочно получить суперлицензию, так как в связи с коронавирусом FIA сократила число необходимых баллов с 40 до 30.

Однако несмотря на наличие суперлицензии и шаткое положение Алекса Элбона, Випс не видит у себя шансов попасть в Red Bull в 2021 году.

«Получение суперлицензии ничего не значит для моего следующего сезона, – сказал Випс эстонскому ТВ. – Потому что в следующем сезоне я не буду выступать в Формуле 1. Но если с кем-то что-то случится, то я смогу подменить».

В этом сезоне Випс должен был выступать в японской Суперформуле, но не смог сделать этого из-за карантина. Эстонец с середины сезона присоединился к Формуле 2. По словам гонщика, получение суперлицензии теперь снимет с него груз ответственности за результаты:

«Я буду выступать в Ф2. В прошлые годы мне надо было занимать определенные места в разных категориях, чтобы набирать очки для суперлицензии. Но теперь она у меня есть».